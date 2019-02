Rifle Varela criticó duramente a los directivos de Radio Rivadavia - Fuente: Radio Rivadavia 05:05

El periodista deportivo Juan Manuel "El Rifle" Varela se despidió esta mañana de los oyentes de El Rifle y la gente, entre fuertes críticas a la dirección de Radio Rivadavia.

"Hoy es el último programa que hacemos acá. Ante todo quiero decir que estamos felices de estar acá, nada cambia. Y como nada cambia, nos vamos porque no somos felpudos de nadie", comenzó diciendo el periodista, para luego brindar más detalles respecto a los motivos de su renuncia. "Nos cambiaron las reglas de juego, nos faltaron a la palabra, y quedarme sería seguir siendo cómplice. Podré ser bueno, podré ser malo, pero cómplice, trato todos los días de no serlo. La palabra yo la cumplo", aseguró desde su programa.

Por otro lado, Varela contó que recibió la solidaridad de Luis Ventura [ cuyo ciclo Iluminados, fue sorpresivamente levantado de la grilla de la emisora en diciembre ], y que se enteró que Chiche Gelblung sería su reemplazo a través de una tanda publicitaria. "Nadie se comunicó con nadie, ya sea si hacíamos las cosas bien o mal, o para ver si necesitábamos algo. Chiche no tiene nada que ver, es un tipo muy generoso", aclaró, para luego ponerse personal. "Esta es la radio que escucho de chico, desde que tengo uso de razón, es la radio que escuchaba mi papá, y por eso les quiero decir a mis oyentes que quieren destruir Radio Rivadavia, no sé por qué, no sé si del otro lado serán muchos o pocos, pero no desaparezcan, porque si desaparecen ustedes, son muchos los que se quedan en la calle", pidió. "Son los únicos que pueden defender a los empleados a los que nadie defiende, admiramos a los compañeros que trabajan acá, ellos siempre pusieron todo".

Sobre el final de su monólogo, Varela reveló que la última vez que los empleados de Radio Rivadavia cobraron la totalidad de su sueldo fue en octubre de 2017: "No digo el monto de lo que cobran ahora por respeto a ellos y la dignidad que tienen, quienes laburan como si nada". Por último, Varela contó que "los que toman decisiones" querían irse "como rata por tirante", y que él sentía que tenía que dar explicaciones: "Estamos felices, no despechados. Volveremos acá o allá, por suerte a nosotros no nos va a faltar trabajo, es muy raro lo que pasa en la radio porque algunos querían estar para hacer crecer a Rivadavia y los echaron, y tampoco dejan entrar a los que quieren invertir (...). Los empleados están solos", concluyó.

Varela había desembarcado en Rivadavia en 2017, con el programa El Rifle y la gente. El próximo lunes, su lugar en la franja de 9 a 12 será ocupada por La Gran Mañana de Chiche Gelblung, que empezará antes de lo previsto y sin Gelblung frente al micrófono. Según pudo saber LA NACION, el periodista se encuentra de vacaciones y se sumará al programa el jueves 7.

Con la colaboración de Pablo Montagna