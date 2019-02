Guaidó apuesta a otra masiva protesta para acorralar a Maduro

Guaidó y su hija, tras la intimidación del chavismo, anteayer, en Caracas Fuente: AFP - Crédito: Federico Parra

Envalentonado por el apoyo de la comunidad internacional, el líder opositor busca una inédita movilización para presionar al chavismo; también hay convocatorias en el extranjero

CARACAS.- "La respuesta es clara y multitudinaria. El sábado [por hoy] se verá en las calles". El desafío de la Asamblea Nacional venezolana, liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó, no tiene límites. Ni siquiera los geográficos. Concentraciones en todo el país y en varios países se convocaron para hoy para volver a presionar a Nicolás Maduro por elecciones libres, un grito global que quiere romper todos los récords con los venezolanos como protagonistas. El objetivo es evidente: la mayor marcha en la historia local para que el mundo vea que la oposición recuperó el respaldo popular y que no lo quiere perder.

Los venezolanos en el exterior -cerca de 4 millones huyeron de la descomunal crisis económica y social- tendrán hoy la oportunidad de reivindicarse. Las convocatorias se multiplicaron con el paso de las horas en la búsqueda de un hito que deje claro que la mayoría quiere el cambio de gobierno en Venezuela. Así lo confirma el sondeo de la encuestadora Hercón, en el que 81,9% reconoció a Guaidó como presidente encargado.

En paralelo, continúa la caída en picada de Maduro: el presidente solo genera confianza al 13,4% de los ciudadanos, según la misma encuesta. De realizarse unas elecciones en este momento, el 77,6% de la población se inclinaría por los candidatos de la oposición.

Enero de 2019 se ganó a ritmo de vértigo su lugar en la historia contemporánea venezolana. A toda velocidad desde que el 4 de enero el Grupo de Lima avisara que se venía un terremoto político: 14 de sus países exigieron al "hijo de Chávez" que entregase el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

Al día siguiente, Guaidó tomaba posesión de la presidencia del Parlamento venezolano con escasos reflectores nacionales -por la censura- e internacionales -por las fiestas de fin de año-.

Desde el minuto uno comenzaron los guiños al resto de la oposición y la labor entre bastidores de su equipo. Las diferencias eran tantas que pocos confiaban en su empuje. "La pieza que faltaba en todo esto desde hace años era la unidad y una estrategia unitaria opositora. Pasos coherentes, que la gente sintiera que están allí. Y eso ha ocurrido", resume Félix Seijas, presidente de la encuestadora Delphos.

La autocoronación de Maduro del 10 de enero y las medidas económicas del 14 provocaron todo lo contrario que se buscaba, un efecto búmeran que se comenzó a sentir a las pocas horas de multiplicar por cuatro el salario mínimo, en torno a los seis dólares por mes según la tasa cambiaria de ayer.

Los efectos colaterales se dejaron sentir una semana después, con la sublevación en los barrios populares de Caracas y la indignación de las clases medias.

"Un grupo lleno de enormes privilegios, incapaz de mirar el hambre y las necesidades que se vislumbran en el entorno. Hasta que el entorno, decidido, les pasa por encima. ¡Sorpresa que te da la vida!", ironiza Piero Trepiccione, pensador cercano a los jesuitas.

Paso a paso, llamada internacional a llamada, Guaidó recuperaba el terreno perdido. En el primer "cabildo abierto", reuniones en la calle que evocaban la independencia venezolana, se juntaron 4500 personas en Caracas.

La esperanza parecía recobrarse y la detención exprés del nuevo líder opositor la afianzó. Pero todavía faltaba mucho.

Los cabildos se repetían por todo el país y así se llegó a la fecha clave: el 23 de enero. Buena parte de los dirigentes opositores no lo sabían, tampoco el personal diplomático, ni siquiera la policía política del gobierno. Esa fue la gran ventaja para el presidente del Parlamento, que aprovechó su momento político para juramentarse ante una inmensa marea humana -más de un millón de personas- como presidente encargado del país. Ya no había marcha atrás.

"No teníamos la información, sorprendió a muchos dirigentes. Juan [Guaidó] es una persona bastante racional, no es extremista, no es loco, no es violento. Es una persona centrada", desveló el excandidato presidencial y opositor venezolano Henrique Capriles en las últimas horas.

Reconocimientos

Estados Unidos fue el primer país en reconocer al presidente encargado, después llegó el Grupo de Lima y anteayer lo hizo el Parlamento Europeo. "El presidente legítimo no tiene poder y el otro presidente no tiene legitimidad, pero tiene la fuerza", explica Luis Salamanca, antiguo rector del Consejo Nacional Electoral.

Un país y dos presidentes, pero uno de ellos atrincherado entre los militares temiendo traiciones y otro moviéndose entre el clamor de la calle. Un error tras otro del chavismo, comenzando por la repetición de uno que lo favoreció durante mucho tiempo: el desprecio del rival. Hugo Chávez escaló en su control del país gracias, entre otros factores, a que fue infravalorado por los políticos de la llamada IV República. Ahora, semanas después de despreciarlo, calificándolo como un "muchacho pajúo [bobo]", a Maduro ni se le ocurre repetirlo.

"Por primera vez en tres años se juega la simultánea de ajedrez y se avanza. Pero, ¡cuidado! El engolosinamiento de corto plazo no ha ayudado en el pasado. Aún deben encararse muchos riesgos. La represión puede escalar más", advierto el politólogo John Magdaleno.

Las nubes negras de la economía presagian peores tormentas tras el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos, el principal cliente que pagaba en cash a Caracas. De ahí la venta a los Emiratos Árabes Unidos de 15 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) a cambio de euros en efectivo.

Cuando en diciembre pasado un grupo de diputados, sabios y economistas presentó el Plan País de la oposición en un teatro de Caracas, llovieron las críticas. ¿Para qué un plan para el día después si ni siquiera se había llegado al día antes? Cuarenta días después, Venezuela es otra.

China se ofrece para mediar

China mantiene "estrechos contactos con todas las partes" involucradas en la crisis venezolana "a través de varios canales" y está "lista para trabajar con todas las partes" para buscar una solución. La cooperación entre ambos países, indicó el vocero de la Cancillería, Geng Shuang, "no debería estar influenciada, independientemente de cómo se desenvuelve la situación".

Las principales marchas

La oposición realizó varias protestas multitudinarias

Las primeras protestas

Al año siguiente de la muerte de Hugo Chávez, la oposición capitalizó el descontento por la escasez, la inflación y la inseguridad con marchas multitudinarias; las protestas, que comenzaron el 12 de febrero de 2014, se extendieron luego por varios meses; dejaron 43 muertos

"Toma de Caracas"

Esa marcha del 1° de septiembre de 2016, a la que se estima que asistió un millón de personas, fue la primera vez en la que se exigió un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro

"Madre de las marchas"

El 19 de abril de 2017 se realizó la manifestación más numerosa de la oposición hasta ese momento, con más de un millón de asistentes; el reclamo era que se respetara la autoridad de la Asamblea Nacional

Lanzamiento de Guaidó

En una gigantesca marcha, que tuvo sus réplicas en varias ciudades del mundo, el 23 del mes pasado, el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado". La protesta fue reprimida por el régimen y dejó al menos 13 muertos