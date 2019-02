Se podrían ir hasta 72 de los 129 diputados que avalaron el proyecto, mientras que el sector que lo rechazó sufriría menos bajas; cómo impacta en el armado de listas Fuente: Archivo

Damián Frydman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019

Los interesados en que el aborto sea legal y los que no ya cruzan números y hacen cálculos. La renovación legislativa de este año cambiará la composición de los que votaron en contra y a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Además, son varias las espadas legislativas de cada sector que finalizarán sus mandatos el 10 de diciembre próximo. Si no renuevan, dejarían el Congreso más "verdes" que "celestes".

En números, de los 129 diputados que votaron a favor del aborto, a los que se denominó "verdes", 72 concluyen su mandato a fines de 2019. Mientras que para los detractores de la iniciativa, los "celestes", de los 125 votos solo 57 legisladores terminan su mandato. En cambio, en el Senado, los legisladores en esa situación son prácticamente los mismos en cada bando: 11 "verdes" y 12 "celestes".

Si las cifras marcan una ventaja para los celestes, es más significativa si se tiene en cuenta que de las 13 espadas legislativas que tuvieron los "verdes" en diputados y que lograron articular la victoria con la media sanción de la ley son nueve los que podrían dejar la cámara si no renuevan. Este grupo está integrado por diputados de distintos bloques. Los que se van son: Silvia Lospennato (Pro), Daniel Lipovetzky (Pro), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Carolina Moisés (Argentina Federal), Mayra Mendoza (FPV), Lucila de Ponti (Peronismo para la Victoria), Karina Banfi (UCR), Victoria Donda (Red x Argentina) y Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria).

Victoria Donda (Red x Argentina) Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

A ellos no solo los une la labor parlamentaria, sino también un grupo de WhatsApp llamado "l@s soror@s", en el que a diario intercambian información sobre casos de violencia de género, femicidios y temas relacionados con la agenda de género. La variedad ideológica es una característica que identifica a este grupo: lo conforman liberales, peronistas y trotskistas que pocas veces suelen coincidir en el recinto. "Trabajamos desde la transversalidad", indicó la diputada cordobesa Brenda Austin (UCR).

La cantidad de "verdes" que podrían dejar sus bancas por sobre los "celestes" obliga a los impulsores de la despenalización del aborto a insistir nuevamente en 2019 con la presentación de un nuevo proyecto de ley de IVE. Por ello, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito está discutiendo modificaciones en los puntos más conflictivos que alejaron el voto de algunos legisladores. El objetivo es presentar el nuevo proyecto en marzo.

Entre los "celestes" la situación es distinta. A pesar de no contar con un grupo tan articulado como el de l@s soror@s, el sector podría perder algunos referentes que dieron batalla contra el aborto. Algunos de ellos son: los diputados Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Nicolás Massot (Pro), Juan Brügge (Argentina Federal) y la senadora salteña María Cristina del Valle Fiore Viñuales.

Un rasgo en común de la mayoría de estos legisladores es su fuerte identificación con las iglesias Católica o Evangélica. Entre los legisladores que se quedan están los diputados Carmen Polledo (Pro), Jorge Enríquez (Pro), Gabriela Burgos (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica), y los senadores Silvia Elías de Pérez (UCR) y José Mayans (PJ).

Armado de listas

A pesar de que el momento del armado de listas aún está lejano, la inclusión de candidatos con distintas posiciones sobre el tema del aborto genera distintas visiones de cómo encarar el tema.

La expresidenta Cristina Kirchner dijo en noviembre de 2018, en la contracumbre del G-20, que en el frente opositor a Mauricio Macri por el que brega "no debe haber una división entre los que rezan y los que no rezan". Y añadió: "En el seno del movimiento hay muchos pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes". Esta parece ser una fórmula que se repetirá en varios armados electorales, sean oficialistas u opositores, donde convivirán seguramente candidatos de los dos sectores.

"No se puede equiparar el mundo verde y celeste. Estamos peleando por el derecho de la vida de las mujeres y quienes hablan de salvar las dos vidas están convalidando la violación de derechos de las mujeres", opinó Mónica Macha, diputada de Unidad Ciudadana.

Victoria Donda, que coincide en la realización de un frente opositor al Gobierno, se diferenció de Cristina Kirchner: "No me importa si en una lista hay gente que reza y otra que no reza. Lo que me importa es que no haya gente a favor de la clandestinidad y de la muerte. Hay gente que puede estar en contra por creencias personales, pero no en contra de tener una ley".

Más conciliadores, otros diputados creen que las alianzas deben contemplar ambas posiciones. "En el armado de las listas tienen que estar los dos sectores por igual y se debe bregar por la paridad. Ninguno debe sacar ventaja por sobre el otro", explicó Daniel Lipovetzky. En la misma línea se expresó Carmen Polledo, que indicó: "En el armado de listas deben expresarse ambas posiciones porque lo mismo pasa en la sociedad".

Para Cecilia Moreau, diputada por el Frente Renovador, "el armado de las listas no hay que pensarlo en función de si sos celeste o verde. Eso sería caer en el error de encajar la tarea legislativa en un solo tema".

Desde el sector celeste, el cordobés Juan Brügge, presidente de la Democracia Cristiana y aliado al peronismo federal, opinó: "No creo que el posicionamiento ideológico sobre el aborto sea un hecho fundamental a la hora del armado de listas, pero el tema no va a pasar desapercibido como en otras elecciones".

Verdes

Victoria Donda

RED X ARGENTINA

Es una de las abanderadas de la agenda de género y fue quien traccionó apoyos de fuerzas políticas disímiles. Además de concordar en la iniciativa para legalizar el aborto, trabajó junto con sus compañeros en los cambios a la ley de educación sexual integral, que finalmente no prosperaron. Junto con Silvia Lospennato y Cecilia Moreau fueron los rostros más combativos.

Daniel Lipovetzky

Pro

Fue otro baluarte del sector que promovió la legalización. Preside Legislación General, comisión cabecera del tratamiento que tuvo el proyecto durante casi tres meses. Durante ese proceso se enfrentó con Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y protagonista del sector que se opone a la legalización. Lipovetzky también promueve la reforma de la ley de educación sexual integral.

Celestes

Nicolás Massot

Pro

El jefe de bloque de Pro se puso al hombro la recolección de votos para que el proyecto de legalización fuera rechazado en la Cámara de Diputados. Durante la discusión de la iniciativa se enfrentó con la secretaria parlamentaria de Pro, Silvia Lospennato. La posición de Massot también resultó determinante para que el oficialismo postergara el debate de la reforma de la ley de educación sexual integral.

Alfredo Olmedo

Salta somos todos

"Si sale la ley, estoy pidiendo un cementerio para las víctimas del aborto. Voy a ser muy duro: los tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto", dijo durante el debate en el recinto de Diputados del proyecto de legalización. Si bien tuvo una postura férrea en los medios de comunicación, no fue decisivo en la recolección de votos en la Cámara baja.