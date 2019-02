Se afianzan los videojuegos por un abono mensual

Servicios como Game Pass, Gloud (foto), EA Access y PS Now permiten acceder a un amplio catálogo; cómo es la oferta en la Argentina

Franco Rivero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019 • 00:32

A los abonos mensuales de Netflix y Spotify es hora de sumarles los de videojuegos, que pueden usarse por streaming o alquilando los títulos. Esta es la oferta en la Argentina.

Gloud

La propuesta de Gloud es correr su amplio catálogo con una PC convencional. Basta contar con un procesador Intel Core 2 Duo o AMD FX, 2 GB de RAM, 100 MB de espacio en disco y una conexión a internet de al menos 6 megabits por segundo (Mbps). La colección ofrece 65 juegos, entre los que se destacan Dragon's Dogma, Rugby 18, Tennis World Tour, Steven Universe: Save the Light, Grid, Ultra Street Fighter 4, Mad Max, Batman Arkham City y otros para los más pequeños, como los de Lego, Toy Box y Trine.

Lionel Zajdweber, ejecutivo de Turner Internacional, en diálogo con LA NACION, dijo: "Logramos acuerdos con grandes publishers internacionales como CAPCOM, Square Enix, Warner Games, Codemasters, Deep Silver, Disney, Cartoon Network/Adult Swim y otros, a su vez sumamos destacados juegos indie y títulos desarrollados en la Argentina y América Latina".

Este es el sitio de Gloud, y el abono cuesta 299 pesos mensuales.

Game Pass

Para jugar con la consola, está Game Pass de Microsoft. Requiere una Xbox One S o One X, aunque también funciona en Windows 10 (por ahora con solo 15 títulos).

Game Pass ofrece más de 100 títulos que pueden ser instalados en la consola suscribiéndose a un abono de $239.

"La Argentina cuenta con el 34% de los suscriptores de América Latina. A final del año pasado se registró un crecimiento del 260% en el número de usuarios de Xbox Game Pass. El número habla de un cambio importante en las maneras de consumir videojuegos", dijo a LA NACION Andrés Schapira, de Microsoft Argentina.

La app Xbox Game Pass

Schapira agregó: "Para ofrecer más y mejor contenido incorporamos cinco nuevos estudios a la familia de Microsoft durante 2018. Consideramos que estos equipos cuentan con la excelencia operativa y el poder creativo necesarios para ofrecer las próximas innovaciones de la industria. Se trata más que nada de decisiones tomadas a base de títulos que los usuarios desean".

EA Access y Origins Access

Por $49 por mes se puede acceder a EA Access para Xbox One, con este servicio se podrá acceder a juegos de reconocidas franquicias como Battlefield, Need for Speed y Fifa.

El sitio de EA Access para Xbox One

Origins Access es un servicio similar pero disponible para PC. Con un pago mensual o anual se puede acceder a una biblioteca con juegos de la talla de Sims 4, Fifa 19 y Need For Speed Payback, entre otros.

Playstation Now

Si bien aún no funciona en la Argentina, hay que hacer referencia al servicio por suscripciones que tiene Sony para Playstation 4, con un catálogo de más de 700 juegos.

PlayStation Now, de Sony

LA NACION se puso en contacto con la compañía para consultar sobre el desembarco de PS Now en la Argentina, al respecto esto nos decían. "No tenemos anuncios por el momento, sin embargo estamos evaluando constantemente llevar nuevos servicios a América Latina para atender las diversas necesidades de los consumidores. Por el momento el servicio está disponible en EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Suiza e Irlanda".