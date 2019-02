Urtubey: "Sabemos que no están haciendo fila para votarnos a nosotros"

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019 • 12:50

La campaña va entrando en calor, a tono con el verano político, de cara a las elecciones 2019. Y Mendoza es una tierra "vidriera" donde cada uno busca mostrarse y ganar su espacio. Así las cosas, luego de la visita que hizo días atrás el líder del frente Renovador y aspirante presidencial, Sergio Massa, ahora es el turno del mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, quien buscó diferenciarse de su competidor en el espacio Alternativa Federal, y aseguró que ya se ve triunfando en las PASO en agosto y peleando los comicios generales de octubre. ?

Su objetivo es claro: romper la polarización Macri-Cristina, aunque sabe que es un reto difícil porque "no hay gente haciendo fila para votarnos". Asimismo, promete que no se sumará a ningún "arreglo político" porque ese comportamiento "destruyó a la Argentina", lanzando un mensaje hacia quienes lo vinculan con un acuerdo con el kirchnerismo.?

"Hoy tenemos liderazgo personalistas y hay que romper con esa polarización. En el medio estamos nosotros, con algo más horizontal, plural, diverso, que naturalmente va a buscar un nuevo liderazgo. No hay que cambiar nombres sino el sistema", señaló el gobernador de Salta, quien llegó a la provincia en modo proselitista, invitado al Festival Nacional de la Tonada, en Tunuyán, aunque también se hizo lugar para visitar a su par mendocino, Alfredo Cornejo.

"En mi cabeza no existe la lógica del arreglo político, eso destruyó a la Argentina. El acuerdo y la rosca hay que terminarlos, y apostar al diálogo, consultas, consenso, participación ciudadana, consejo económico social y un sistema parlamentarista, hasta para designar el jefe de Gabinete, por ejemplo. Si seguimos así será un fracaso", agregó. Por eso, reclama empezar a mirar a los demás países que han logrado estabilizar la "volatilidad política", con grandes gobiernos de coalición, sin mesianismos.?

De esta manera, uno de los referentes del espacio justicialista alternativo se envalentona para subirse a la carrera para llegar a la Rosada, empezando por las PASO. "Estoy trabajando para que nuestro espacio ofrezca una alternativa superadora a esta grieta que nos metió en la crisis. La pelea Macri y CFK les viene bien a ellos dos. Por eso, tenemos que construir desde la diversidad y el pluralismo en agosto. Voy a competir en esas Primarias, con Massa, Pichetto y Lavagna, si se presenta. El desafío es construir entre todos para salir de esta encerrona. Me veo encabezando nuestro espacio político para pelear en octubre por un cambio profundo en Argentina", expresó el salteño. ?

Sin embargo, sabe de las dificultades y limitaciones, aunque asegura que ya tienen un piso del 20% de votos, con la posibilidad de captar al 50% del electorado. "Si trabajamos fuerte podemos ser el espacio más votado del país. Aspiramos a que haya un espacio político competitivo que quiere un cambio a lo actual y no volver a lo anterior, donde la gente encuentre un canal de expresión. No están haciendo fila para votar por nosotros, soy consciente, pero el desafío es lograr que ese enorme sector de la sociedad argentina confíe en nosotros". ?

Asimismo, se metió en la discusión sobre la unificación de elecciones con el calendario nacional y la presión que ejerce el Gobierno sobre las provincias, aunque le restó importancia. "No desdoblamos porque la gente nos pidió que no quería tantas elecciones. Me parece que no es una cuestión sustantiva, se le da demasiado entidad, y la gente va a votar al que realmente quiera, sea quien sea. Es la experiencia que yo he tenido", cerró el candidato, quien apuesta a un cambio estructural de modelo económico, haciendo hincapié en la necesidad de reactivar la producción, dejando recetas "monetaristas" y poniendo a funcionar un plan "desarrollista" que garantice competitividad. ?