1 de febrero de 2019 • 12:56

Era una pregunta ineludible y tentadora para el panel de Intrusos. Florencia Torrente , quien se encontraba como invitada en el programa promocionando la obra Mentiras inteligentes, fue consultada por la relación entre Calu Rivero y su expareja, Joaquín Vitola.

La hija de Araceli González tuvo un vínculo de dos años y medio con el músico, de quien se separó en octubre del año pasado. "Cuando terminás con una relación larga, con convivencia, lleva tiempo reacomodarse. No soy de las personas que necesitan salir a bailar para volver a estar bien. Por ahora no pienso en nada más que en reencontrarme conmigo misma. Estoy disfrutando de mí. Primero hay que estar bien con uno, y después viene lo demás. Por suerte, tengo amigas y familia que me hacen sentir acompañada y estoy muy bien", le contaba la actriz a la revista ¡HOLA!.

Florencia Torrente y Joaquín Vitola estuvieron en pareja dos y años y medio Fuente: Archivo

"¿Cómo te cayó [Calu] ahora que es la nueva novia de tu ex?" le preguntó la panelista Angie Balbiani a Torrente, a lo que la actriz respondió con franqueza: "Cuando pasó esto no estaba más en pareja. Con Calu dejé de ser amiga hace mucho tiempo", manifestó, y deslizó los motivos con algunas indirectas. "Dejamos de serlo por no compartir cosas. Yo ya estaba separada. Todos tienen sus procesos, sus formas y cada uno se maneja con las herramientas que tiene. Eso es lo que puedo decir", concluyó, con reserva.

Recordemos que recientemente Calu habló con LA NACION sobre el profundo vínculo que la une a Vitola. "Nos conocimos y fue hermoso. Fluye. Hay cosas que no se explican", expresaba Rivero.