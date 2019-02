De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019

Cortes de luz

Los actuales cortes de luz reflejan con crueldad los desatinos históricos de las administraciones de turno sobre el tema energético. Privatizaciones cuestionables, planes de inversión sin control que se materializan en desinversión, inflación explosiva y básicamente una profunda falta de instrucción gubernamental para que la sociedad sepa que el ahorro de energía es una prioridad en los países desarrollados que debemos imitar. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos no saben cómo lograr eficiencia energética en su hogar, comercios y fábricas. En mi caso, hace cuatro años decidí cambiar todo el sistema incandescente de iluminación de mi casa por tecnología led; con el tiempo, reemplacé la heladera, el lavarropas y el acondicionador de aire por los de clase A, que sumados al hábito adquirido de apagar lo que no necesito, logre pasar de consumir 1600 KWh bimestrales a los actuales 613.

Pedagogía para que sepamos cómo ahorrar y firmeza para obligar a los fabricantes e importadores de electrodomésticos que produzcan y comercialicen artefactos de clase A+++, como se hace en la Unión Europea, es una tarea que la administración estatal no debe eludir. Claro está; si saben de qué se trata.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

Agroindustria

Como asociación de criadores queremos manifestar nuestra coincidencia con el editorial de LA NACION en el que con absoluta claridad queda plasmada la importancia de que el campo tenga un Ministerio de Agroindustria. Transcurridos cinco meses de la errónea decisión, a nuestro juicio, de convertirlo en una secretaría, vemos con enorme preocupación que el principal motor de la economía, el mayor generador de divisas, dador de mano de obra en todo el territorio y motivo de arraigo de nuestra gente en sus lugares de origen, no tenga la jerarquía y la directa participación como creemos le correspondería en el gabinete de ministros. El campo de hoy es muy diverso, es federal, innovador, tecnológico, creativo, es valor agregado, es desarrollo profesional, es competitivo a nivel mundial y un ejemplo de productividad, a pesar de las tantas dificultades que venimos enfrentando en lo que al clima adverso se refiere, la alta presión tributaria y un contexto económico que poco ayuda. Todo ello requiere una atención y un manejo ajustado con el foco puesto en cada lugar y en cada problemática.

Exhortamos a las autoridades a reflexionar y comprender que, más allá de las personas, el campo argentino no puede quedar relegado como viene ocurriendo a partir de un error que nunca es tarde para subsanar.

Víctor Navajas

Presidente Asociación Argentina de Brangus

info@brangus.org.ar

Asalto a La Tablada

El 23 de enero se cumplieron 30 años del sangriento asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada a manos de más de medio centenar de terroristas pertenecientes al Movimiento Todos por la Patria, con la misma modalidad utilizada por las bandas ERP y Montoneros en la década anterior. Quisiera recordar y dedicarles un merecido homenaje y reconocimiento para aquellos verdaderos héroes que en plena vigencia del gobierno constitucional de Alfonsín, una vez más arriesgaron sus vidas defendiendo las instituciones democráticas. Con la perniciosa modalidad que nos viene intoxicando en las últimas décadas, tal vez por la comodidad que otorga actuar de manera políticamente correcta (a pesar de haber prometido "acabar con el curro de los derechos humanos"), el actual gobierno prolonga el olvido a los caídos en el cumplimiento del deber. Ellos fueron los conscriptos (tenían poco más de 18 años) Roberto Tadeo Taddía, Héctor Cardozo, Julio Domingo Grillo y Leonardo Martín Díaz; el cabo 1º José Gustavo Albornoz; los sargentos Ramón Wladimiro Orué y Ricardo Raúl Cardozo; el sargento José Manuel Soria y el comisario inspector Emilio García, de la PPBA; el teniente Ricardo Alberto Rolón, y el segundo jefe de la Unidad Horacio Fernández Cutiellos. Paradójicamente, quienes sobrevivieron no se están llevando la mejor parte. Bastarán solo un par de ejemplos, y son el subcomisario Luis Alberto Ré, que perdió sus piernas en la refriega, y el teniente coronel Emilio Guillermo Nani -héroe reconocido de Malvinas y herido por partida doble-, que perdió un ojo en la batalla por la defensa de aquel gobierno democrático y que en estos momentos sufre la injusticia de encontrarse procesado y detenido por una de esas dudosas causas llamadas "de lesa humanidad". Pero lo que más avergüenza e indigna es que mientras estos héroes sufren penurias, los terroristas que salvaron sus vidas y los familiares de los que cayeron en aquel horroroso episodio "que ellos mismos provocaron" han sido recompensados -tal como documenta y enumera Pedro José Güiraldes en su nota del 10 de enero- con "jugosas indemnizaciones" y emotivos e inmerecidos homenajes de parte del Estado.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Crisis en Venezuela

Un sector del radicalismo criticó la posición del gobierno argentino respecto de Venezuela, reivindicando los principios de no intervención y autodeterminación. Creía que, a diferencia del peronismo, los radicales defendían valores como libertad, democracia, sistema republicano. La tiranía sangrienta de Maduro, minada por el narcotráfico y la corrupción, ha violado sistemáticamente esos valores, asesinando, encarcelando y torturando a los opositores, por lo que la posición de nuestro gobierno es absolutamente correcta.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Poda bien hecha

Al regreso de mis vacaciones revisé íntegro el trabajo de poda realizado en ejemplares de tipas en avenida del Libertador, San Isidro, entre Roque Sáenz Peña y Paraná. Felicito al responsable técnico y a los operarios que realizaron el trabajo. Creo que está muy bien hecho; de alrededor de 200 ejemplares intervenidos solo dos casos me generan dudas, pero no puedo opinar porque no vi cómo estaba el árbol antes de que hicieran los cortes. Los que califican el trabajo realizado como una mutilación y una brutalidad con tanta liviandad, ¿miraron con detenimiento el estado de los árboles antes de la intervención?, ¿se preguntaron por qué no fue necesario podar ningún ejemplar en el tramo del casco histórico? Sospechaba que el trabajo no estaría tan mal hecho. Sospechaba también que a muchas personas les encanta opinar y criticar de manera despiadada tareas que desconocen. Acortar los fustes para que la copa no quede tan alta, quitar las ramas riesgosas y equilibrar los árboles es necesario si queremos prolongar su vida en nuestras veredas (soy vecino de San Isidro). En esta época los cortes cicatrizan rápido, por lo que no es cierto que la tarea se realizó fuera de época. Acortar los fustes para bajar las copas es algo muy común en eucaliptus; en tipas también se hizo en el tramo del casco histórico, entre Sáenz Peña y Primera Junta, hace no más de cinco años, con mucha responsabilidad técnica también.

Felicito al Municipio de San Isidro y a los técnicos involucrados por el trabajo. Sugiero que la próxima vez comuniquen mejor las razones técnicas de los raleos.

Carlos Thays

cthays@estudio thays.com.ar

Escuela pública

Excelente la columna de Gabriel Sánchez Zinny. Sería deseable que se dé difusión amplia a los múltiples datos precisos y altamente loables que enumera, ya que quienes pregonan que el Gobierno está cerrando escuelas logran que eso se difunda por programas televisivos.

Edith Deutsch de Chapiro

DNI 1.685.788

Emiliano Sala

Resulta sorprendente que ante la colecta destinada a la búsqueda de Emiliano Sala, desaparecido cuando viajaba en avioneta, los grandes jugadores argentinos que militan en equipos europeos hayan mirado para otro lado. El caso más llamativo es el de Lionel Messi, que además cuenta con una fundación que administra su padre.

Ricardo Rousseaux

ricardo_rousseaux@yahoo.com.ar

Reglas de tránsito

Hace pocos días, en una de mis periódicas visitas a Londres, mientras circulábamos en el vehículo de mi yerno, elogié el estricto cumplimiento de las complejas reglas de tránsito de esa ciudad. En particular me sorprendía la casi absoluta ausencia de agentes y policías en la calle. La respuesta no se hizo esperar. Las cámaras de vigilancia cubren casi toda la ciudad y las multas son automáticas (y disuasivas por cierto). En compensación, la señalización es compleja, pero muy completa. En la ciudad de Buenos Aires, y seguramente en otras del país, hay que revisar las señales y su funcionamiento. Desafío a quien lo quiera verificar si yendo a la velocidad reglamentaria (60 km/h en la avenida 9 de Julio, por ejemplo), al cambiar a amarillo una transversal, deje el tiempo suficiente al conductor para no terminar pasando en rojo. La ambigüedad que genera termina causando que pasemos en rojo o frenemos fuertemente, acción que también está expresamente prohibida en la ley de tránsito. El ordenamiento y la sanción de las faltas son aceptables. El diseño y el funcionamiento de señales, no.

Juan Carlos Ardalla

DNI 6.645.102

Gestión en Panamá

El 22 de enero, mi padre falleció en Panamá, donde se encontraba de vacaciones. La repatriación de restos es un trámite sumamente engorroso, que además se vio afectado por el cierre de las oficinas públicas y la demora en las operaciones aeroportuarias con motivo de la visita del Papa a ese país. Es por ello que quiero expresar en nombre mío y de mi familia nuestro profundo agradecimiento al embajador de la Argentina en Panamá, Marcelo Lucco, y al cónsul Lucas Ojea Quintana, por su invaluable ayuda en tan difíciles momentos.

Emmanuel Sacca

DNI 27.711.267

