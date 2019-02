En algún sentido, Heinze es un discípulo de Marcelo Bielsa Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019 • 14:12

Las secuelas de las técnicas de espionaje que Marcelo Bielsa reconoció haber realizado en el fútbol inglés siguen con ecos en el fútbol argentino y en sus discípulos. A Gabriel Heinze , técnico de Vélez y alguien que admira el fútbol del Loco le consultaron sobre si estuvo bien o no lo que hizo el entrenador de Leeds United, al enviar un espía al entrenamiento de Derby County antes del partido por la segunda división inglesa. Y el Gringo respondió: "La respuesta es muy fácil: lo hecho y no me han descubierto".

¡Sorprendió a todos! A Heinze le preguntaron por la polémica de Bielsa y el "espionaje" en Inglaterra, pero nadie esperó la respuesta del Gringo. pic.twitter.com/vyOlywuWYs&- SportsCenter (@SC_ESPN) 1 de febrero de 2019

Hace unas semanas, después del triunfo por 2 a 0 ante Derby County, se desató un escándalo alrededor de la figura de Bielsa. El DT que le da el nombre al estadio de Newell's reconoció públicamente haber espiado a su adversario para sacar beneficio de ese entrenamiento, que presuntamente era a puertas cerradas. El rosarino pidió disculpas por su accionar y se justificó con que en la Argentina, hace varios años, era una práctica muy usual. También aseguró que espiaba a sus adversarios durante las eliminatorias mundialistas.

Vélez recibe a River el domingo por la 17° de la Superliga. El "Gringo" Heinze descargó elogios para con Marcelo Gallardo. "Felicitarlo, observarlo y aprender porque por algo ha conseguido las cosas"

"Es verdad que había alguien del Leeds United. La responsabilidad es mía. No importa si es legal o no, justo o injusto, reconozco que Frank Lampard y el Derby County pueden considerar que no era lo correcto. No me comporté bien", dijo el entrenador cuando fue consultado por el tema. Personal del Derby había llamado a la Policía al enterarse que había una persona con un accionar sospechoso en las afueras del entrenamiento.

La Liga Inglesa de Fútbol le abrió una investigación e, Incluso, once clubes de la Championship le escribieron a las autoridades del campeonato quejándose del método admitido por el Loco, que provocó un gran revuelo en Inglaterra y que incluso promovió la opinión de los técnicos más reconocidos, desde Pep Guardiola hasta Jurgen Kloop y Maurizio Sarri. Ahora, habló Heinze.