Netflix renueva Sex Education para una segunda temporada

La excelente comedia británica de Laurie Nunn, Sex Education, fue renovada por Netflix para una segunda temporada de ocho episodios. Así lo confirmó la plataforma de streaming a través de su cuenta de Twitter. La serie protagonizada por el joven Asa Butterfield y Gillian Anderson en un gran papel secundario se convirtió en un inesperado éxito: Netflix comunicó que 40 millones de personas disfrutaron de Sex Education en un mes.

Por otro lado, también se dio a conocer que la segunda temporada tendrá de regreso no solo a Butterfield y a Anderson, sino también a Emma Mackey (Maeve Wiley, el interés romántico del protagonista, Otis), Ncuti Gatwa (la revelación de la serie, gracias a su papel de Eric Effiong), Aimee-Lou Wood (Aimee Gibbs, chica popular y amiga de Maeve), Connor Swindells (como el bully Adam Groff, uno de los roles más complejos de la serie), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti, exnovio de Maeve), y Patricia Allison (como Ola Nyman, otro interés romántico de Otis).

Nunn, showrunner de Sex Education, emitió un comunicado en el que se mostró muy agradecida por cómo la audiencia recibió su creación. "Ha sido muy emocionante e increíble ver a gente de todo el mundo conectar con personajes que comenzaron como ideas en mi cabeza. Le agradezco enormemente a cada persona que se tomó el tiempo para ver la serie, y no puedo esperar para continuar en este maravilloso viaje", expresó.

Si bien Sex Education explora la relación entre la terapeuta sexual Jean (Anderson) y su hijo Otis (Butterfield), lo cierto es que la dinámica entre los adolescentes se convirtió en el corazón del programa. "Es una comedia, algo que no hago muy a menudo. Pero me sirvió para explorar distintos aspectos de la personalidad, de conocer cómo funcionaba. Jean vive en Gran Bretaña y cría a su hijo de una manera muy abierta sobre el sexo. Pero hay cosas que son extrañas, como los penes, que están en todos lados, o las esculturas con formas muy raras. Si bien Jean es muy relajada, su hijo está en plena pubertad, y no puede evitar perseguirlo, invadirlo, es neurótica", adelantaba Anderson en la Comic-Con Argentina sobre la comedia que tiene continuidad garantizada.