Polar: el perfecto asesino, pero en el Ártico

2 de febrero de 2019

Polar (Alemania-EE.UU./2019) Dirección: Jonas Åkerlund. Guion: Jayson Rothwell. Elenco: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas. Duración: 119 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena

Si Netflix está a la puerta de ganar su primer Oscar con Roma, eso no significa que haya abandonado entre sus películas originales la acción y la violencia. En este sentido, Polar resulta casi la antítesis del film de Cuarón: pura pirotecnia. El responsable de dirigir esta transposición de la novela gráfica Polar: Came From the Cold fue el sueco Jonas Åkerlund, cuyos principales méritos hay que buscarlos por el lado de los videoclips. En cine, en cambio, sus antecedentes son más bien escasos y Polar no hace otra cosa que ratificar su esteticismo, pero también la artificialidad de sus productos.

Fuente: LA NACION

El danés Mads Mikkelsen es Duncan Vizla, un implacable asesino a sueldo cincuentón al que le quedan dos semanas para retirarse. Sin embargo, la agencia para la que todavía trabaja y que lidera el despiadado Blut (Matt Lucas) pretende quedarse con el millonario seguro que le corresponde y no dudará en mandar a sus mejores agentes para matarlo. Lo que sigue es un típico juego de gato y ratón por medio planeta y con una subtrama a-la-El perfecto asesino, en la que el protagonista se vinculará con una joven y conflictuada vecina (Vanessa Hudgens). Entre la culpa, la redención y la venganza, Polar construye un universo en el que conviven las explosiones sangrientas, el erotismo y la hiperestilización con estética de cómic que remite al Robert Rodriguez de Sin City y también al los guiños de films de Zack Snyder. Mikkelsen hace todo lo posible por darles algo de profundidad a su personaje y a una película que opta todo el tiempo por el vértigo y el impacto. Su talento queda, así, sepultado por una maraña de golpes de efecto.