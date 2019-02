Behrouz Boochani, el iraní que ganó el Premio Literario Premier de Victoria Crédito: Twitter

SIDNEY.- Un refugiado retenido en un centro de detención en el Pacífico sorprendió a Australia al ganar el mayor premio de literatura del país con su primer libro, que escribió con su celular y que entregó por capítulos a través de WhatsApp.

Behrouz Boochani, un iraní retenido en un campo operado por Australia en una isla de Papúa Nueva Guinea, ganó 100.000 dólares australianos (unos US$72.600) al recibir el Premio Literario Premier de Victoria por su libro No Friends but the Mountains ( Sin más amigos que las montañas), que relata su experiencia.

Boochani, en el centro de detención Crédito: Facebook

Boochani, que ha estado en el campamento de la isla Manus desde poco después de ser recogido de un bote de refugiados que se dirigía a Australia hace seis años, dijo que esperaba que el premio sirviera para dar visibilidad a la grave situación de más de 1000 personas en campamentos australianos en islas.

"No quiero celebrar este logro mientras siga viendo a tanta gente inocente sufriendo a mi alrededor", dijo Boochani a la agencia Reuters a través de mensajes de texto. El periodista iraní ha sido un destacado crítico del trato a los candidatos a refugiados bajo la estricta política migratoria de Australia.

Los solicitantes de asilo interceptados en el mar son enviados para ser "procesados" en tres campos en Papúa Nueva Guinea y uno en la isla de Nauru, en el Pacífico Sur, donde muchos de ellos han permanecido durante años. No se les permite llegar a Australia, que retomó en 2012 su política de detención de los sin papeles en terceros países en unas condiciones que han sido denunciadas por organismos internacionales, entre ellos la ONU.

Boochani dijo que uno de sus mayores temores cuando escribía el libro era que los guardias del campo le confiscaran el teléfono. "Me preocupaba que si irrumpían en mi habitación, se llevarían mis propiedades", dijo.

El escritor iraní, con niños refugiados Crédito: Facebook

Escribió el libro en su lengua materna, el farsi, y lo envió a través del servicio de mensajería de WhatsApp a un traductor en Australia.

El premio se anunció ayer en una ceremonia en Australia, un país que Boochani tiene prohibido visitar. "Es una gran vergüenza para el gobierno australiano", dijo sobre la legislación responsable de su situación.

"Es la voz de testigos, un acto de supervivencia y una narración de primera mano, un llanto de resistencia, un vivo retrato de cinco años de encarcelamiento y exilio", destacó The Weeler Centre, que organiza este prestigioso premio literario.

Los organizadores hicieron una excepción con Boochani,ya que los concursantes solo pueden ser residentes permanentes o ciudadanos australianos.

Agencia Reuters