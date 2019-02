La reacción de Mariano Martínez al nuevo tema de Lali Espósito, ¿dedicado a él?

El actor se mostró sorprendido al ser señalado como el hombre que inspiró la canción que la ex Esperanza Mia canta junto a Thalía Fuente: Archivo

"Lindo pero bruto", la polémica canción lanzada esta semana por Thalía con la colaboración de Lali Espósito , vuelve a ser fruto de especulaciones. Tras las diversas críticas que recibió el nuevo hit reggaetonero por su letra de índole sexista, en las redes se intenta adivinar si el tema tuvo algún destinatario concreto.

La brecha que hizo saltar las dudas fueron las palabras de la propia Lali, quien, tras el boom de mensajes que cuestionaron el contenido de la letra, confesó, con cierta picardía e intentando sacar peso el asunto, haber salido con un "lindo pero bruto".

Acto seguido, sus seguidores comenzaron a especular y no dudaron en señalar a Mariano Martínez , ex pareja de la cantante, como el presunto desafortunado a quien se estaba refiriendo.

El programa Los Ángeles de la Mañana quiso saber si el protagonista de Mentiras Inteligentes se había sentido interpelado por la confesión de Lali, quien realizó el comentario en el marco de una entrevista con el ciclo Despierta, América, en New York, a donde viajó para promocionar el lanzamiento junto a Thalía.

Al ser consultado por ello, Martínez explicó que no había escuchado el tema y se rió inocentemente cuando el periodista comenzó a explicarle la situación.

"¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir. ¿Gracias que se acuerdan de mí? ¿El tema está dedicado a mí, por los fans?", dijo el actor.

A continuación, el artista restó peso a la supuesta carga ofensiva de la canción: "Bueno, es un tema. Hay miles de temas para las mujeres que son para bailar, y calculo que son buena onda. Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada. Es una cosa de la gente. Es un chiste. Ya me llegará la canción, me etiquetarán y me enteraré. Escucharé el tema dedicado a mí por los fans", reiteró.

Todo parece indicar que Mariano y Lali han hecho las paces y que no abundan los resquemores entre ellos. Estos días, el actor reconoció, de hecho, en Incorrectas, que aquel episodio desafortunado que tuvo lugar tiempo atrás cuando se filtró un audio en el que el intérprete se refería a su ex como una persona "nefasta", había sido fruto de un enfado momentáneo. "No pienso eso de ella", dejó en claro el actor al ser preguntado por el tema en el programa de Moria Casán.