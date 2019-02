Make up a prueba de calor

Expertas en maquillaje recomiendan qué productos evitar y cuáles elegir, de acuerdo con las necesidades de los distintos tipos de piel, en estos días de altas temperaturas. Carla Moure by Bettina Frumboli Crédito: Gentileza Bettina Frumboli

Cuando el termómetro parece estar a punto de explotar, hay que tener en cuenta que la humedad de la cara puede ser el gran obstáculo para mantener el make up prolijo, con cada tono en su lugar sin que se corra. Por eso, se recomienda llevar un estilo fresco, liviano y natural. Compartimos estos consejos de profesionales para aplicar en cada uno dde los pasos de aplicación.

Preparación de la piel

La maquilladora Bettina Frumboli asegura que con el calor hay pieles que tienden a transpirar mucho y se vuelven más oleosas. Por eso, aconseja usar productos como primers, lociones astringentes y aguas micelares para minimizar los poros abiertos y aplacar el brillo. Sin importar cuál de estas opciones elijas, ¡lo fundamental es que sean libres de aceite!

La importancia de la hidratación

Rosario Cleris de Kahlé Make Up, aporta un dato para recordar: "¡Hay que tomar mucha agua! Nos permite regular la temperatura del cuerpo para evitar la transpiración y que el maquillaje se cuartee". También, garantiza que es importante hidratarse el rostro con alguna crema o gel, como mínimo dos veces al día -por la mañana y la noche-, ya que la piel va perdiendo agua con el paso de las horas.

Marisol Gutiérrez sostiene que es es preferible aplicar poca base y emplear un corrector de larga duración, además de máscara y brillo

Textura de los productos

Una de las dudas más comunes durante el verano es decidir si utilizar base y corrector o no. Frumboli indica que si no se tocan con los dedos, no deberían correrse.

En pieles bronceadas, por recomendación de la profesional Marisol Gutiérrez de Juicy Make Up, es preferible aplicar poca base y emplear un corrector de larga duración. Con el cambio de tonalidad, conviene reemplazarlo por uno más oscuro y así equilibrar con el resto de la cara.

Sin embargo, hay mujeres que no pueden prescindir de la base. Para eso, Rosario Cleris aconseja buscarlas con efecto mate y libres de aceites. Estas son las más sugeridas para el cutis graso y suelen presentarse en gel o mousse de consistencia ligera. Hay algunas que ya incluyen factores de protección solar para cuidarse la piel de la exposición a los rayos, pero de no ser así, recomienda no olvidar ponerse protector previamente.

En cuanto a los maquillajes en polvo, Bettina Frumboli agrega: "Hay que usar menos cantidad y optar por rubores en crema que se pueden ir retocando durante el día". Según Rosario Cleris, usar polvo matificante en la zona T es ideal para combatir el brillo.

Por otro lado, Cleris agrega que en los labios se puede usar un balm o tint oil que dé la sensación de tener la boca hidratada y evitar los mate que suelen ser más acartonados.

Para maquillarse los ojos, es imprescindible seleccionar delineadores y máscaras para pestañas a prueba de agua. Como consejo de Gutiérrez, lo mejor es eludir las sombras, resaltar las pestañas y pintarse los labios con tonos rojos y naranjas. ¡Los colores shock cobran vida!

Make up para resistir al sol según Vero Luna. Crédito: Gentileza Vero Luna

Durante la noche

Para el maquillaje de resistencia, los productos tienen que ser de larga duración y waterproof. "En los eventos nocturnos, se está usando mucho la combinación de máscara, labial, bronzer y glitter", cuenta Gutiérrez. Si de dar toques de bronzer se trata, el secreto es hacerlo sobre pómulos, nariz y mentón, imitando el reflejo de la luz del sol.

De acuerdo con la make up artist Verónica Luna, hay que hacer a un lado los maquillajes recargados y el exceso de producto debajo de los ojos, ya que el sudor lo puede estropear. ¡También aplica para el día!

El toque final

Las expertas coinciden en que es bueno rociarse la cara con un spray fijador después de haber terminado el trabajo para ayudar a que perdure en el tiempo. Pero para cuando ya pasaron algunas horas luego de haberse maquillado y se comienza a sentir calor, Luna tiene la solución ideal: quitar el excedente de sudor con un pañuelo de papel y, después, aplicarse un agua termal fresca para bajar la temperatura de la piel. Una vez hecho esto, ya se pueden realizar los retoques. ¡No te olvides de llevarlos en la cartera!

Guía de productos

Limpieza inicial. Natura Chronos Agua Micelar Purificante. Limpia sin enjuague, ni residuos oleosos. De 150 ml. ($540)

Natura Chronos Agua Micelar Purificante. Limpia sin enjuague, ni residuos oleosos. De 150 ml. ($540) Segunda piel. Dior Airflash. Base en aerosol intransferible a base de agua. Fórmula súper liviana y fluida de acabado mate. Cobertura total e imperceptible. ($2350)

Dior Airflash. Base en aerosol intransferible a base de agua. Fórmula súper liviana y fluida de acabado mate. Cobertura total e imperceptible. ($2350) Efecto luminoso. Givenchy Teint Couture Shimmer Powder. Iluminador ligero que aporta un brillo radiante. ($1930)

Givenchy Teint Couture Shimmer Powder. Iluminador ligero que aporta un brillo radiante. ($1930) Dos en uno. Avon Mark Dúo de polvo compacto efecto bronceador y resaltador. Ideal para destacar los rasgos del rostro. ($679,99)

Avon Mark Dúo de polvo compacto efecto bronceador y resaltador. Ideal para destacar los rasgos del rostro. ($679,99) Pestañas impecables. Avon True Ultra Volume Máscara para Pestañas a prueba de agua. Magnifica y maximiza tus pestañas, sin grumos ni manchas. ($569,99)

Avon True Ultra Volume Máscara para Pestañas a prueba de agua. Magnifica y maximiza tus pestañas, sin grumos ni manchas. ($569,99) Labios eléctricos. Chanel Rouge Allure Liquid Powder Electric Blossom & Bittersweet. De efecto mate en naranja amapola y fucsia con matices violetas.