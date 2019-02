Por qué la actuación de Maroon 5 en el Super Bowl genera polémica

La banda liderada por Adam Levine aceptó tocar en el show de medio tiempo después de que varios artistas declinaran la oferta

A lo largo de la historia del Super Bowl, hubieron muchas polémicas alrededor del que se considera el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. Este año, muchos artistas de la talla de Rihanna o Cardi B fueron convocados para ser parte de su famoso show de medio tiempo pero optaron por declinar la oferta debido a la actitud de la NFL (la liga del fútbol americano) con respecto a Colin Kaepernick, un jugador que fue marginado de los equipos debido a su compromiso político.

El jugador afroamericano solía arrodillarse cuando en cada partido se cantaba el himno nacional, en repudio hacia los abusos contra las minorías raciales de la era Trump. Luego, tildado de "anti-patria", el ex mariscal de campo de San Francisco 49ers quedó sin ser contratado y debió enfrentarse a críticas provenientes hasta del mismísimo presidente.

Maroon 5 aceptó ser parte del show del entretiempo pero no quedó al margen de la polémica: su participación fue juzgada por muchos. Incluso Roger Waters pidió que se arrodillen en apoyo a Kaepernick, a través de una solicitadaque compartió en sus redes sociales y también incluyó a los raperos Big Boi y Travis Scott.

Adam Levine, líder de la banda californiana, declaró que no darán una conferencia de prensa previa al espectáculo (se intuye que para evitar hablar de estos temas) pero que ellos se manifestarán a través de su arte: "No estoy en la profesión indicada si no puedo enfrentar a una pequeña controversia. Esto es lo que es. Nos encantaría seguir adelante y hablar a través de la música". Por su parte, Travis Scott aseguró haber solicitado a la liga realizar una donación a organizaciones que luchan por la justicia social para aceptar formar parte del evento.

El año pasado, Justin Timberlake fue el encargado de protagonizar el show de medio tiempo y pudo saldar así una vieja deuda después de su escandalosa presentación junto a Janet Jackson en 2004.