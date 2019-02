Premios Oscar 2019: la Academia le propuso a Queen abrir la ceremonia

El cantante de Queen interpretado en Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody, el musical que repasa la vida del cantante Freddie Mercury y fue estrenado el año pasado, consiguió afianzarse en el récord taquillero de todos los tiempos en su género. La película, que conquista al público por revivir la popular historia de Queen y recrear sus principales hits, alcanzó cinco merecidas nominaciones -película, actor, montaje, edición de sonido y sonido- a los Premios Oscar 2019 . Sin embargo, quedó afuera de carrera para alzar la estatuilla a mejor canción.

La 91 entrega de los Premios Oscar será el 24 de febrero Fuente: AP

Para esa categoría se encuentran nominadas las películas Nace una estrella con "Shallow", Pantera Negra con "All the Stars", RBG con "I'll Fight", El regreso de Mary Poppins con "The Place Where Lost Things Go" y La balada de Buster Scruggs con "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings". Recientemente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que están todas convocadas a presentarse durante la ceremonia, tras haber comunicado que las últimas tres no tendrían espacio para hacerlo.

Ahora, tras la baja de Kevin Hart, la ceremonia se quedó sin anfitrióny, quizá por eso, la Academia echó mano a una idea innovadora: en lugar de un monólogo, que la apertura sea musical.

Según publicó Variety, los organizadores le habrían propuesto que se hagan cargo de ese cuadro nada menos que a Queen, aprovechando, de esta manera, no solo la gran popularidad de la mítica banda sino también el éxito que consiguió la película.

La misma publicación aseguró que la respuesta no habría sido la esperada. La decisión de la banda podría deberse a la intención de mantenerse alejada de las polémicas. Es que, a pesar de ser una de las películas más nominadas y con mayor recaudación de la temporada, su director, Bryan Singer, fue acusado de abuso de menores, ensombreciendo el camino del film de cara a la entrega de premios.