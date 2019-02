Marcelo Longobardi, sobre Pinti: "Habrá gestionado mal su dinero"

El conductor se sumó a las críticas que realizó Alfredo Casero sobre los dichos del actor de Salsa Criolla Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 1 de febrero de 2019 • 19:00

En una entrevista radial, Enrique Pinti habló esta semana de las dificultades que atraviesa ante la actual crisis económica y criticó al Gobierno. El humorista dijo que se encuentra con el "agua al cuello" y afirmó que es la primera vez en que le teme a la posibilidad de no poder hacer frente a los gastos de su prepaga o del tratamiento que recibe para tratar su diabetes.

Sus dichos causaron revuelo y los comentarios no se hicieron esperar. Una de las figuras que salieron a criticarlo fue Alfredo Casero , pero no fue el único: Marcelo Longobardi atribuyó las dificultades de Pinti a una mala administración personal.

En su ciclo Cada Mañana, el conductor de Radio Mitre opinó que la situación del actor "parece más una descripción de un problema personal". Tras ello, agregó: "Enrique Pinti ha sido el inventor del stand up en la Argentina, ha llenado temporadas de teatro durante muchísimos años, ha trabajado en TV. Por ahí tuvo problemas en la administración de su dinero y no pudo ahorrar. Puede ser que haya manejado mal su dinero o haya tenido dificultades, con independencia del Gobierno. Politizar esta discusión me parece delirante", señaló.

El humorista había hablado de su situación en diálogo con el programa ATR, que conduce Rodrigo Lussich en Pop Radio: "Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. La prepaga, que yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso", se quejó.

Pinti también dijo que "lo más raro es tener que soportar que un presidente con mala dicción nos diga que estuvimos de fiesta 70 años, que estuvimos de joda; o sea que yo, que tengo 80, debería estar de joda desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta. Que encima me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios, y a mí nunca nadie me regaló nada. Que la luz, el gas o el teléfono fueran baratos o valieran lo que los gobiernos de toda clase nos decían que había que pagar. No era a la gorra, que nos regalaban".

Estas afirmaciones indignaron a Alfredo Casero, que a través de su cuenta de Twitter lo acusó de ser "un verdadero cagueta" y citó el tuit de una usuaria que recordaba una entrevista que Pinti realizó en 2013, en la que afirmaba que durante la gestión de Cristina Fernández había dejado de hacer monólogos porque le tenía miedo al Gobierno y al programa 678.