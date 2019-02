El partido empezó bien, pero falta para el final

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019

El año 2019 arrancó mejor de lo que se esperaba. El tipo de cambio se estabilizó, perforando incluso el piso de la banda de intervención y permitiéndole al Banco Central bajar la tasa de interés. El riesgo país bajó a 660 puntos básicos tras superar los 800 puntos en diciembre. Y el Gobierno ha podido mostrar el cumplimiento de la meta fiscal en 2018 y avances en cuanto a la reducción de la brecha externa. Todo esto le viene muy bien a la marcha del programa de estabilización. Aunque la economía real sigue sin dar respiro: la actividad continúa deprimida, el poder adquisitivo de la población cae y el empleo empezó a resentirse.

Los eventos internacionales ayudaron al mejor desempeño financiero. Y hubo aciertos internos asociados al plan iniciado en octubre, que han logrado anclar las expectativas nominales. Pero hay que ser cautos: el panorama es desafiante.

En primer lugar, la mejora reciente de las condiciones financieras internacionales no puede considerarse "irreversible". Una nueva escalada de las tensiones comerciales entre China y EE.UU., un cambio en la postura de la Fed o un Hard Brexit podrían complicar el panorama.

Tampoco pueden descartarse complicaciones en lo interno. La política va a ser una potencial fuente de incertidumbre. Y la misma podrá o no intensificarse en función de las candidaturas y de cómo se anticipen los resultados de las PASO impactando en la dimensión financiera. Puede ser por la vía de potenciales tensiones cambiarias (suba abrupta de la dolarización de portafolios) y/o con dificultades en el roll over de las letras del Tesoro posteriores a mayo. Si se anticipara un triunfo de Cambiemos, probablemente el roll over superará el 46% que requiere el plan financiero, dejando un colchón de financiamiento para 2020. Pero si las PASO se perfilan difíciles para el oficialismo y con una oposición sin estrategia clara sobre los vencimientos de deuda, el panorama sería distinto.

El mayor desafío del Gobierno es consolidar la estabilidad, sabiendo que lo que debe hacer para afianzarla (déficit fiscal cero, restricción monetaria y correcciones de tarifas) atenta contra lo que necesita para elevar sus chances electorales: reactivación y baja rápida de la inflación. Si bien la mejora real de las jubilaciones y los salarios le van a aportar al consumo en el segundo semestre, probablemente eso solo alcance para amortiguar parte del impacto del ajuste. El impulso reactivador debería venir de la cosecha (y su efecto derrame), las exportaciones y la recomposición del gasto de los sectores de mayor ingreso, que atesoraron dólares. Hay chances de comenzar a revertir el ciclo recesivo y empezar a sentar las bases para una mejora más ostensible en 2020. Claro está, si la demanda de pesos, el riesgo país y la política ayudan.