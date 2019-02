Del chocolate a la piscina: los 7 mantras para la felicidad según Shakira

Crédito: Instagram

Shakira está cumpliendo 42 años y tras arrasar con su gira internacional, El Dorado World Tour, demostró que sigue en la cresta de la ola en el mundo de la música, consagrada reina del pop latino. Su frescura y su talento conquistaron fanáticos en todo el globo. Repasamos los secretos que reveló para conservar su espíritu alegre, su salud y su belleza.

Todas las noches, cuidar la piel

"Mi rutina es muy simple. Intento no complicarme, porque además no tengo tiempo para ir a balnearios, hacerme tratamientos... Ese tipo de cosas que no están hechas para gente como yo, que estoy tan ocupada", dijo a la revista Hello! Fashion. Reconoció que no descuida nunca sus rutinas básicas como demaquillarse antes de dormir, utilizar un sérum con vitamina C y el uso del prtector solar. "Durante el embarazo y la lactancia, las hormonas hacen que la piel sea más sensible a la luz, por lo que es muy importante usar protector solar todos los días", recomendó a las lectoras.

Se permite el chocolate

"Sólo se necesita disciplina, compromiso y un poco de autocontrol con la comida", dijo sobre su dieta. "Ahora estoy vigilando mucho lo que como y hago ejercicio con regularidad", contó, aunque aclaró que tiene una debilidad de la que no se priva:"Chocolate ¡Soy una chocoadicta!".

Ser natural

Shakira demostró, como muchas otras celebrities, que es aún más popular cuando se muestra al natural. Dejó de lado las fotos cuidadas y retocadas con filtros y ediciones digitales, para publicar en sus redes sociales fotos sin maquillaje y descontracturadas. Sin dudas, la espontaneidad es uno de sus grandes valores.

Bailar, siempre

Famosa por sus movimientos de cadera, Shakira es una gran bailarina de ritmos latinos. Practicarlos ayuda a definir curvas perfectas. Se dice que en una clase de salsa, bachata, merengue o chachachá pueden quemarse hasta 500 calorías además de tonificar las piernas, quemar grasa de la cintura y el abdomen.

Andar descalza

No es raro ver a Shakira descalza en el escenario. Es que le encanta y anda descalza cada vez que puede. El hábito tiene un significado especial en la vida de la cantante: "Pies descalzos" no solo fue una canción icónica, sino el nombre del álbum que publicó a sus 18 años, y el de su fundación benéfica.

Mil y una rutinas de ejercicios

En diálogo con Hello! Fashion, la cantante contó que no le gusta hacer todos los días lo mismo, prefiere ir variando: "Cambio todos los días, así no me aburro. Hago un poco de boxeo, un poco de baile, a veces tenis o me voy al gimnasio". No lo decide sola: se pone en manos de una de las gurús del fitness, Anna Kaiser, su entrenadora personal, quien la ayuda a cumplir sus objetivos, con una rutina personalizada. Se trata de la misma experta que trabajó con modelos como Karlie Kloss y Anne Vyalitsyna, o las actrices Sofía Vergara, Hilary Duff y Sarah Jessica Parker.

Nadar para fortalecerse

"Estoy haciendo todo lo que sea necesario para prepararme para la gira. Incluso nadar a medianoche", escribió Shakira en su red social antes de iniciar su gira. La cantante sabía que se venía un año intenso y la natación fue parte de su entrenamiento, ya que se trata de uno de los deportes más completos. Tiene la ventaja de ejercer muy poco impacto sobre las articulaciones y beneficia el sistema cardiovascular y respiratorio.