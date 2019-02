Quién es Carlos Olses, el arquero que quería Diego Milito para Racing

Carlos Olsen: de la selección Sub 20 a Racing Crédito: Twitter

1 de febrero de 2019 • 19:54

Carlos Olses se convirtió en el nuevo refuerzo de Racing : el arquero venezolano, una de las figuras del combinado que se afianza como uno de los mejores equipos del Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Chile, rubricó su transferencia al club de Avellaneda sobre el cierre del libro de pases.

Apuntado por Diego Milito , manager deportivo de la Academia, se acordó un préstamo por 18 meses, con un cargo de casi 150.000 dólares y una opción de compra de 650.000 dólares por el 80% del pase del arquero que se sumará al plantel profesional como tercer arquero, por detrás de Gabriel Arias y Javier García.

"Tanto Olses como (Mateo) Cassierra son dos apuestas. Yo pido características de jugadores. El club apuntó directamente a estos jugadores, ojalá podamos potenciarlos", expresó Eduardo Coudet en la conferencia de prensa de este viernes en la antesala del encuentro del domingo frente a Huracán.

Olses, de 18 años y 1.92 metros, llega desde Deportivo La Guaira, en donde se afianzó como titular en un equipo que está disputando la segunda fase previa de la Copa Libertadores. La secretaria técnica de la Academia lo eligió para matizar la baja de Gastón Gómez, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá cumplir una larga recuperación.

Actual arquero del Sub 20, pasó por el Sub 15, el sub 17 e incluso fue convocado por Rafael Dudamel para la versión mayor de la Vinotinto, en la que fue suplente cuatro partidos en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Olses debuto con La Guaira en el Apertura 2018 y, tras varias buenas presentaciones, sufrió una fractura de esternón de la cual ya está recuperado.

Racing suma a otro prospecto sudamericano con la ilusión de que se convierta en la joya que desde Venezuela proyectan.