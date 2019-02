"El tema de los castigos que no estaban cumplidos no ocurrió solamente el año pasado: viene pasando desde hace mucho tiempo y nadie reclamó nada" Fuente: Reuters - Crédito: Jorge Adorno

El escándalo que desataron las sanciones no cumplidas de varios futbolistas en la Copa Libertadores del año pasado provocó que la Conmebol actuara y modificara los reglamentos. "El tiempo para las sanciones ahora expira", dice Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en una entrevista con LA NACION. El nuevo reglamento disciplinario establece en dos años el lapso para la prescripción del castigo por una infracción durante un partido. "El tema de los castigos que no estaban cumplidos no ocurrió solamente el año pasado: viene pasando desde hace mucho tiempo y nadie reclamó nada", agregó Domínguez. Y dio un ejemplo, sin nombre propio: "En 2014, Arsenal tuvo un jugador expulsado con roja directa y jugó el partido siguiente. Nadie reclamó nada".

El nuevo Mundial de Clubes

-Aparentemente hay una resistencia muy grande de la UEFA a los cambios que quiere hacer Gianni Infantino. ¿Es así? ¿La situación es "la UEFA contra el mundo"?

-No. Por el contrario. Creo que no es una cuestión donde sea la UEFA contra el mundo. Hay muchas cuestiones en las que estamos todos de acuerdo, en la forma pero no en el fondo. Todos queremos un Mundial de clubes. Ahora, un Mundial de Clubes como está proponiendo la FIFA a la Conmebol no le convence. Y a la UEFA tampoco. ¿Significa eso que estamos en contra de la FIFA? No. Estamos a favor de la idea, tal vez no de la forma en la que ellos quieren hacerla.

-A la Conmebol no le convence por la cantidad de equipos...

-Sí, y porque nosotros no creemos que un formato de un Mundial de Clubes cada cuatro años vaya a significar un éxito para el fútbol sudamericano...

-¿Lo siguen queriendo anual?

-Nosotros sí. De hecho, nuestra propuesta (y la UEFA no hizo ninguna propuesta sobre el Mundial de Clubes; fue la Conmebol) a la FIFA fue de un Mundial de Clubes más grande, diferente, usando el argumento de lo que fue la Intercontinental en su tiempo. Llevando a los cuatro mejores de Europa (campeón y subcampeón de las dos copas), más los cuatro mejores de Sudamérica (campeón y subcampeón de cada copa), más otros cuatro equipos de todas las otras confederaciones.

-Ahora, en los modelos de torneo que analizó la FIFA no figuraba ninguno con un formato anual...

-Ninguno es anual.

-Entonces descartaron la propuesta de la Conmebol...

-No se descartó. Están haciendo una task-force y están estudiando todos los modelos propuestos.

-¿Lo decidirán en la reunión de consejo de la FIFA en Miami?

-Entendería que debería hacerse en Miami. O a más tardar en el Congreso de junio (en París).

-¿Y las otras confederaciones? Porque no es simple para Asia imaginar un Mundial de Clubes con cuatro de Europa, cuatro de Sudamérica y uno de ellos.

-Es probable. Escuchemos qué proponen. A la Conmebol, la propuesta que pusieron sobre la mesa no le parece que sea sustentable. No decimos que es mala. Decimos que no es sustentable.

-¿Cómo se hace con un Mundial que empieza más tarde con el calendario para jugar el Mundial de Clubes?

-En diciembre se puede jugar. Sí. Se presentó un formato donde se pudiera jugar.

-Hay que ver qué dice Europa a eso.

-Europa, en principio (y no quiero tomar determinaciones por ellos)...entiendo que el formato que presentó la Conmebol es agradable para ellos.

-¿Anual?

-Sí.