El alocado festejo de Beccacece

2 de febrero de 2019 • 08:59

Nicolás Fernández hizo el gol del triunfo para Defensa y Justicia en el final del partido. El equipo de Florencio Varela consiguió un agónico triunfo en Tucumán, ante San Martín, que le permite tener la misma cantidad de puntos que Racing en la cima de la Superliga, pese a que la Academia tiene un partido menos que disputará el domingo ante Huracán.

Defensa y Justicia está haciendo una histórica campaña y por ese motivo, su entrenador, Sebastián Beccacece, fue protagonista de un alocado festejo en Tucumán. Apenas Fernández convirtió, salió corriendo gritando el gol y agarró una cámara de televisión. Imposible no compararlo con aquel histórico festejo de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994 ante Grecia.

El festejo de Beccacece

El grito de Maradona en 1994

"Mi festejo fue exagerado, no supe controlar la emoción y salí a gritarlo con los futbolista con todo... Estoy conmovido", dijo el entrenador de Defensa y Justicia luego del triunfo ante San Martín de Tucumán. Fue el cuarto triunfo consecutivo para el equipo de Florencio Varela, el único invicto que tiene la Superliga.

El mano a mano del equipo de Beccacece es con Racing, que jugará el domingo ante Huracán, en Avellaneda. "No vamos para sacarle el título a Racing... vamos por lo nuestro. Soñar es lo más lindo que hay, pero no me desapego de mi discurso: la meta es jugar la Libertadores", remató el técnico del Halcón.

El próximo partido de Defensa será ante Argentinos Juniors. el próximo fin de semana. Luego Gimnasia (en La Plata) y Boca, como local. Racing, en cambio, entra en una recta difícil: tras Huracán se medirá con River en el Monumental, Godoy Cruz en Avellaneda e Independiente en el Libertadores de América.