Neil Warnock, entrenador de Cardiff Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019 • 10:24

Cardiff atraviesa momentos de profundo dolor y preocupación tras lo que sucedió con Emiliano Sala. El delantero argentino, cuyo avión desapareció el pasado lunes 21 en el Canal de la Mancha, viajaba para sumarse al equipo de la Premier League que pelea por no descender. Lo habían comprado por casi 20 millones de dólares a Nantes, de Francia, pero nunca llegó a vestir la camiseta azul.

El entrenador del club, Neil Warnock, habló hoy de la dificultad que atravesó Cardiff en el mercado de pases tras lo que pasó con Sala. Reveló que dos jugadores le dijeron que no al equipo. "Un par de delanteros no quisieron firmar contrato en estas circunstancias, no vinieron tras lo ocurrido con Sala... todo se hace muy difícil y es mucha presión sustituir al argentino", contó el entrenador. Apenas pudo contratar a Leandro Bacuna, futbolista que estaba en Reading de Inglaterra.

Asimismo, el plantel del Cardiff vive una penosa situación en cuanto al temor que tienen varios jugadores por viajar en avión. El futbolista marfileño Souleymane Bamba reveló en el sitio Bitbol: "El equipo está afectado. Viajamos en avión y varios jugadores no quieren hacerlo más. El club nos dará ayuda para facilitarnos superar esto y poder hablar del tema. Hay muchos futbolistas que necesitan hablar para superarlo".

Cardiff está 18° en la Premier League, con sólo 19 puntos y hoy es uno de los tres equipo que estaría perdiendo la categoría junto a Fulham y Huddersfield Town.

La búsqueda de Emiliano Sala continúa en el Canal de la Mancha, Quedó a cargo de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos que encargó a un buque especializado que realizara un estudio de los fondos marinos.