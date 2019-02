De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019

Carta de la semana

Un ejemplo

Como ya ha sido comprobado y testimoniado por los propios empresarios, el chofer Oscar Centeno llevaba al funcionario Baratta a recoger el dinero de las coimas exigidas por el Ministerio de Planificación (De Vido) para adjudicarles obras . Este dinero (15-20%) era llevado en bolsos a la vivienda de los Kirchner o adonde ellos indicaran. Sin embargo, no pudieron con el empresario José Teitelbaum, que se negó a estos actos de corrupción, lo cual le significó perder la construcción de un centro tecnológico del Conicet en Santa Fe, obra que ya le había sido adjudicada.

La escandalosa corrupción del Ministerio de Planificación al servicio de los Kirchner no logró vencer a este honesto señor, que perdió su empresa, pero no la dignidad de sus principios. Debería ser reconocido como un patriota y ejemplo para actuales y futuras generaciones.

Fernando Rojas Panelo

DNI 5.981.892

Motochorro liberado

Como ya ha sido comprobado y testimoniado por los propios empresarios,es indignante ver con qué facilidad son liberados los motochorros por parte de la jueza Patricia Guichandut. Su caso tomó notoriedad en los últimos días, pero existen muchos más en que los magistrados liberan a asesinos y a violadores, aun con dictamen contrario del SPF, y estos vuelven a reincidir? total los vuelven a liberar. ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para defendernos de estos malos jueces? Parecen intocables e inamovibles. Es inadmisible que no se los pueda remover de sus cargos. Muchos son más peligrosos que los delincuentes.

Señores jueces: hagan bien su trabajo. Señores legisladores: remuevan a estos jueces que se desempeñan mal en forma rápida. Cuanto más permanezcan en sus cargos más daño nos hacen.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Piqueteros, gratis

Viernes pasado por la mañana. Entro a la estación del subte y hay un grupo de gente con banderas que va a manifestarse al centro de la ciudad y a cortar calles a la espera de que un empleado de Metrovías les abra las puertas para viajar sin pagar. Como siempre, además de los elevadísimos impuestos que pago anualmente, abono mi boleto de subte. Pregunté a la empleada que les permitió el acceso cómo puedo hacer para yo tampoco pagar el pasaje, y me respondió que hay instrucciones de que los debe dejar pasar gratis.

Señor jefe de gobierno: ¿hasta cuándo los que trabajamos y pagamos impuestos vamos a seguir manteniendo a millones de personas que viven de lo que aportamos y que además son las que nos molestan con los cortes? De esta manera, cualquier intento de país es inviable.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Extinción de dominio

En relación con los proyectos de ley sobre la extinción de dominio que desde hace más de dos años pasean por ambas cámaras, es evidente que no hay un marcado interés de nuestros legisladores por recuperar para el país el dinero y los bienes sustraídos por el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción. De esa falta de decisión se podría inferir que de promulgarse la ley podría llegar a afectarlos por acciones pasadas, actuales o futuras.

Lamentable y silenciosa actitud que no habla bien sobre las motivaciones de nuestros representantes para conseguir instrumentos legales que nos beneficien a todos los argentinos.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Poder perpetuo

En La Rioja, sin la más mínima vergüenza, la Justicia por ahora ha convalidado la posibilidad de una nueva re-reelección, situación que sabemos a lo que lleva, ya que así se empieza. Esto ocurre justo en un momento crítico de la región y debería servir como ejemplo. En Venezuela, primero Chávez y luego Maduro, mediante el ardid de la reelección indefinida, han llevado a ese país a la dramática situación en que se encuentra, que ya ha cobrado muchísimas vidas. Es realmente peligroso e inaceptable que se convalide la pretensión de perpetuarse en el poder. Ya lo dijo Simón Bolívar -contrariamente a la tergiversación que los tiranos venezolanos han hecho de sus ideas-: "Nada es tan peligroso como que permanezca largo tiempo un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se originan la usurpación y la tiranía". Por tal razón, todos debemos repudiar lo que ocurre en La Rioja y exigirles a los políticos que manifiesten su desacuerdo, así sabremos quién es quién y lo que podría ocurrir en el país de ganar las elecciones quien esté de acuerdo con este esperpento.

Laura Smith Estrada

laurasef@yahoo.com.ar

Venezolanos

El fin de semana pasado puse en LA NACION un aviso de alquiler de un departamento. Lo curioso es que llamaron unos 50 venezolanos, todos con trabajo y recibos de sueldo, en momentos en que argentinos no consiguen trabajo, pero sí planes Trabajar.

Jorge Gallo

jorgergallo@gmail.com

Hospital del PAMI

El lunes pasado el presidente Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguraron el nuevo Hospital Bernardo Houssay en la ciudad de Mar del Plata. Los kirchneristas están diciendo que lo hizo Cristina, algo totalmente falso. Se hizo durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Luis Barrionuevo estaba al frente del Instituto Nacional de Obras Sociales. Estuvo cerrado los primeros diez años, luego se reabrió y quebró en 2015, con deudas a la AFIP, la Anses empleados y la Municipalidad. El 30 de septiembre del 2015, el Senado aprobó su expropiación. En octubre del 2015 Cristina anuncia su reapertura, algo que nunca ocurrió. En julio de 2017 el gobierno de Macri oficializa su pase al PAMI, con un plan de cuatro fases. Ese año comenzaron a funcionar los consultorios externos. El 28 de enero se inauguró la fase 2, reincorporando a 500 trabajadores; se ampliará el número de empleados a 1000 cuando en septiembre de este año estén terminadas las cuatro fases.

El hospital no solo permitirá que se atienda a los jubilados sino que será el Interzonal con mayor espacio para sus pacientes. Una gran obra, que los marplatenses agradecen y que los kirchneristas odian porque fueron Macri y Vidal los que la llevaron adelante.

Edgardo Consolini

DNI 4.306.258

Hormiga argentina

Leí con atención el interesante artículo sobre la llamada "hormiga argentina" que está poniendo en peligro los viñedos de altura en Salta. La nota me recordó una experiencia de años atrás, cuando estando en el cráter del volcán Haleakala, en Maui, archipiélago de Hawai (en medio del Pacífico norte y a seis horas de vuelo de Asia y de América), un guardaparque que me hablaba de la flora y la fauna autóctonas de tan remoto lugar, a más 2000 metros sobre el nivel del mar, me contó que allí tenían a un insecto foráneo como gran predador en la zona. Para mi sorpresa, era nada menos que la "hormiga argentina". Los biólogos locales rastrearon que podría haber llegado en un cajón de manzanas, la única fruta que en esas islas se importa desde la Argentina. Años después, también me enteré de que la colonia más grande de hormigas argentinas se encuentra extendida por toda la costa norte del Mediterráneo, desplazando por su fortaleza y agresividad a todas las colonias de hormigas europeas.

Esto ratifica una observación que siempre hago: a cualquier lugar recóndito del mundo donde me ha tocado viajar siempre encontré a un argentino.

Norberto Anaut

DNI 5.407.718

Olvido y burocracia

Al gobierno de la ciudad le pediría por favor que si implementan un sistema para restringir el tránsito en mi barrio (Tribunales) por lo menos que el sistema online que proponen funcione. Vivo en el Pasaje de la Piedad, con domicilio registrado allí tal como figura en el DNI. Resulta que alguien se olvidó de poner el Pasaje de la Piedad en el listado de las calles que están en la zona de limitación de tránsito. Entonces, ingenuamente, envié todo lo que ellos piden (DNI, cédula verde, recibo de alquiler de cochera, papel de la cochera, VTV al día) y... ¡oh sorpresa! me responden que tengo que enviarles un certificado de la policía acreditando mi domicilio. Parece que el DNI no es un documento oficial en la República Larretiana. Ahora bien: el gobierno de la ciudad le quitó a la policía la potestad de emitir certificados de domicilio. No les bastan el DNI, el recibo, la nota del garaje certificando la locación. Nada de eso es válido.

Señores del Estado: ustedes ponen las reglas, ¿por qué no las cumplen?

Sebastián Escofet

DNI 20.233.646

En la Red

Elisa Carrió, contra Edenor y Edesur por los cortes de luz: "Los aumentos no se justifican y ni siquiera te atienden el teléfono"

Facebook

"El ente regulador debería tomar nota. ¿Por qué corta Edenor la luz con lo que estamos pagando?" -Victoria R. Girón

"Y no han hecho las inversiones que se corresponden con los aumentos. ¿Quién controla esto?" - Ana María Rossi

"Multas por la falta de servicio y multas por no atender los reclamos, de una buena vez tienen que entender que son empresas de servicio público" - Oscar Cantet

