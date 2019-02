La nueva generación de votantes empuja una nueva agenda política

Catalina Violini, Catalina Duarte, Sebastián Rovira y Tatiana Fernández Crédito: Santiago Filipuzzi

LA NACION reunió a cuatro jóvenes militantes de entre 17 y 18 años, de diferentes fuerzas, para conocer inquietudes y demandas; rechazan la grieta y hablan de género

Damián Frydman 3 de febrero de 2019

Reflexivos, elocuentes, plantados, atentos, respetuosos, sensibles, enérgicos, convencidos y con hambre de hacer. Así se los percibe a Catalina Violini (17 años), Tatiana Fernández Martí (17), Sebastián Rovira (18) y Catalina Duarte (17). Son jóvenes que militan en La Cámpora (LC), el Partido Obrero (PO), el Frente Renovador (FR) y Pro, respectivamente.

Conversaron con LA NACION sobre las propuestas que tienen sus partidos para atraer a los jóvenes que votarán por primera o segunda vez. Exhaustos de la grieta y de las divisiones políticas, se enfocan en el consenso y el armado de mayorías. Hartos de los femicidios y la desigualdad de género, promueven valores igualitarios, el aborto legal y la aplicación de la ley de educación sexual integral (ESI) en los colegios. Qué dicen y cómo piensan estos jóvenes políticos.

- ¿Qué van a proponer para atraer el voto joven?

-FR: Queremos la igualdad real de oportunidades en el acceso al estudio para los jóvenes. Proponemos becas y apostamos a mejorar la educación innovando e introduciendo tecnología. También impulsamos créditos para que puedan acceder fácilmente a su primera vivienda.

-PO: Promovemos una reforma de la ley de ESI para que sea obligatoria y tenga un contenido laico, científico y respetuoso de la libertad sexual. También que en los colegios haya gabinetes de asistencia para las mujeres y disidencias sexuales víctimas de violencia de género. En relación al trabajo, queremos que las pasantías sean pagas y cuando los jóvenes ingresen al mercado laboral tengan un salario igual a la canasta familiar.

-LC: Queremos un futuro con una Argentina sin hambre. Nuestra propuesta es que cada pibe pueda realizarse como persona dentro de un colectivo, que pueda decidir con libertad sobre su futuro, sus estudios, trabajo y familia.

-Pro: La juventud quiere avanzar hacia un proyecto de país en donde podamos ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de temas posibles y alejarnos de la grieta. Creemos en la igualdad de oportunidades y las becas Progresar que anunció el Presidente. Es un incentivo para terminar los estudios secundarios y continuar una carrera universitaria.

-¿Qué situaciones atraviesan los jóvenes de 16 a 18 años, como ustedes?

-FR: Los centros de estudiantes de distintos secundarios no se están ocupando de los temas de sus colegios sino que salen a buscar donaciones de comida y ropa porque la situación económica trajo una vulnerabilidad extrema.

-PO: La juventud está precarizada en los trabajos y es criminalizada por la policía y el Gobierno. Es una juventud que está enojada por la violencia de esta sociedad machista.

-LC: Hay una fuerte crisis de representación política, los jóvenes no se identifican con nadie.

-Pro: Me preocupa la falta de igualdad de oportunidades.

-¿Creen que sus opiniones influyen en los adultos?

-Pro: Es una revolución que estamos viviendo. Hoy se nos escucha y se arma agenda para brindar soluciones y respuestas sobre nuestras preocupaciones.

-FR: La motivación de los y las jóvenes en combinación con la experiencia de los dirigentes genera un dinamismo explosivo.

-PO: Hoy la sociedad nos está mirando. En mi caso, en mi familia siempre me escucharon porque también militan (pero en otros partidos) y se forman debates interesantes.

-LC: Me pasa lo mismo, mi grupo familiar de WhatsApp se llama "Unidad Básica Violini". Creo que nos escuchan mucho porque si no lo hacen no les queda otra.

-¿Cómo es la militancia juvenil y qué lugar tienen en sus partidos?

-Pro: El año pasado, la Juventud Nacional de Pro incorporó la secretaria de Escuelas Secundarias, de la que estoy a cargo. Cuando empecé a militar sentí que era meterme en un mundo de adultos donde de golpe uno cambia de perspectiva y empezás a ver el mundo de otra forma. Nosotros manejamos mucho la relación horizontal, donde estamos codo a codo con los dirigentes y nos dan mucho protagonismo.

-PO: Tenemos una agrupación que es la Unión de Juventudes por el Socialismo, en la que discutimos campañas propias. Con los dirigentes hay mucha cercanía y fraternidad, de hecho a la hora de redactar el proyecto de ley de ESI fue con nuestra participación.

-FR: La agrupación juvenil se llama La Renovadora. Me siento muy escuchado.

-LC: Nuestro frente de secundarios se llama la Unión de Estudiantes Secundarios y en ella abarcamos distintos tipos de militancia: gremial, frente de mujeres y territorial. También le destinamos tiempo a la formación política con charlas sobre temas históricos o contemporáneos. Nos sentimos escuchados por la dirigencia, pero creemos que no hay que idealizarla: a la dirigencia se le reclama, se le exige, porque la base es la que la empuja a hacer las cosas bien.

-¿Cuál es su posición sobre el aborto y la agenda de género?

-FR: Estoy a favor de la ESI y el aborto legal, seguro y gratuito.

-PO: La juventud emergió con la organización de los "pollerazos" para abolir los códigos de vestimenta de los colegios. Las pibas estamos muy a la cabeza y los pibes nos tienen que escuchar.

-Pro: No me parece menor que nosotros hayamos puesto el debate sobre la mesa y que Mauricio [Macri] le haya dado una postura libre a sus legisladores. Yo estoy a favor, y otra vez volvemos a encontrar una coincidencia entre los que estamos acá. Hay que acompañar a la mujer en ese proceso oscuro y sacarla de la clandestinidad.

-LC: Yo estoy a favor de la legalización del aborto y mi organización también. Hay una realidad clara que las mujeres mueren en la clandestinidad y tiene que ser el Estado quien acabe con eso.

-¿Qué critican de los militantes adultos y qué cambios traen ustedes?

- LC: Los adultos caen en los nombres propios. No encuentro el sentido de discutir entre Macri o Cristina. Lo que tenemos que empezar a discutir es qué país queremos, cuál es el futuro que queremos.

-Pro: Nosotros podemos dejar los individualismos de lado. Justamente militamos ideas y no personas.

-FR: Coincido. Nuestra tarea es construir mayorías sin que existan personalidades que se piensen que son dueños de esas mayorías.

- PO: Los referentes actuales son importantes, pero tenemos que apostar a la formación de más compañeros.

-¿Son optimistas sobre el futuro?

-[A coro]: Sí.

