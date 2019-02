Ellen Page, sobre The Umbrella Academy: "Es una historia sobre la diversidad"

Entrevista con Ellen Page y los protagonistas de The Umbrella Academy de Netflix 02:26

SAN PABLO.- Cuando Ellen Page apareció en el panel de Netflix de la Comic Con de San Pablo en diciembre, tomó a todos por sorpresa. La actriz, quien no estaba anunciada como parte del evento, llegó al aeropuerto con el perfil bajo que la caracteriza, vestida con camisa, pantalón y una gorra.

Muchos leyeron ese look con un erróneo preconcepto: se escuchaba decir que Page se vestía de esa forma para suscitar misterio, para cultivar una imagen ominosa, para generar distancia. Sin embargo, solo tenemos que remontarnos al 2014 cuando, a través de un inspirador discurso, habló de su sexualidad y aludió a los estereotipos y a los comentarios agresivos - esos que la empujaban más y más dentro del clóset -, para refutar todas esas nociones. "Una vez leí un artículo en el que había una foto mía a la salida del gimnasio y el periodista se preguntaba '¿Por qué esta pequeña mujer insiste en vestirse como un gran hombre?' Porque quiero estar cómoda", fue la resonante respuesta de la actriz, hoy casada con la bailarina Emma Portner, y bien lejos de ese dolor que le causaba no poder ser ella misma.

La llegada de Page a San Pablo también coincidió con el impacto inextinguible generado por la viralización de su entrevista con el entonces candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien accedió a una charla con la actriz para su programa Gaycation tras su triunfo en la primera vuelta de las elecciones. "Creo que están escapando de la normalidad. Debemos tener un norte aquí. Con todo respeto... (...) Incluso teniendo usted una pareja, no podrá procrear. Depende de la donación de alguno de nosotros, de los hombres heterosexuales", le expresó el impertérrito político a Page. "Eso produce odio e infunde vergüenza en la gente. Si se burlan de ellos, eso se traduce en depresión y suicidios", fue una de las tantas poderosas frases que la actriz le dijo con altura a su interlocutor, sin perder el eje, con la necesidad de mostrar cómo es tratada la comunidad LGBTQ dependiendo del contexto. Esa, justamente, es la clave de la serie documental que concibió junto a Ian Daniel.

La actriz de Juno aseguró que nunca había leído un guion sobre la familia tan especial como el de la serie de Netflix Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Netflix

No fue casual, entonces, que cuando LA NACION ingresó a la habitación del hotel Four Seasons para dialogar con ella y parte del elenco de la serie de Netflix, The Umbrella Academy, la actriz se haya mostrado interesada en saber cómo se vive en la Argentina siendo una minoría. Después de un breve intercambio alusivo, sonrió genuinamente. "Me hace muy feliz escuchar que ustedes cuentan con la ley de matrimonio igualitario", deslizó con sinceridad, descontracturada y cálida, antes de empezar la entrevista sobre la producción de Steve Blackman basada en el cómic del exfrontman de My Chemical Romance, Gerard Way. "Yo diría que esta es una serie sobre la diversidad", explica Page, haciendo mención a qué la motivó a convertirse en una de las protagonistas de este drama de superhéroes.

La historia de The Umbrella Academy está ambientada a fines de los años 80, cuando 43 niños nacieron inesperadamente, sin que sus madres hayan advertido señales de embarazo. Un pequeño grupo es adoptado por el empresario Reginald Hargreeves (Colm Feore), quien crea la academia Umbrella con el objetivo de cultivar las habilidades especiales de esos pequeños. Cuando el patriarca fallece, los individuos se reúnen en la vida adulta para investigar los motivos del fallecimiento y para, con sus poderes, intentar salvar el mundo.

Los actores David Castañeda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman y Ellen Page, junto a Gerard Way y Gabriel Bá, creador e ilustrador del cómic que dio vida a la serie Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Netflix

"El mensaje de este programa es que es importante trabajar con tu familia", le dice a LA NACION David Castañeda, quien interpreta a Diego, el rebelde del grupo. Su colega Tom Hopper, quien personifica al astronauta Luther, lo secunda. "Definitivamente hay un mensaje sobre la familia y sobre cómo, aunque tengas enormes diferencias, el amor puede sobreponerse a ellas porque uno necesita del otro mucho más de lo que cree. Estos personajes tienen todos sus problemas personales, se pelean mucho y por momentos se odian, pero eventualmente no pueden vivir sin el otro porque todos se sostienen y se levantan mutuamente", añade.

Efectivamente, The Umbrella Academy aborda la temática universal de cómo varios individuos casi antagónicos deben empujar a un costado su egoísmo para relacionarse, integrarse, combatir la alienación. "Creo que la familia es la que vos armás, porque interpretamos a siete hermanos que no son hermanos de sangre, que fueron adoptados, y que buscan la manera de amarse, respetarse, preocuparse por el otro, y encontrar una dinámica familiar complicada, pero fuerte", remarca la actriz Emmy Raver-Lampman, cuyo personaje, Allison, es una celebridad que posee la habilidad de mentir para eludir circunstancias adversas.

The Umbrella Academy - Trailer final

Page deja responder a sus compañeros, procesa la pregunta de cuál es el gran mensaje de la serie, y ahonda en la razón por la cual decidió interpretar a la violinista Vanya, precisamente la única del grupo en no poseer habilidades, en no sentirse parte. No es necesario que se ponga personal para que uno pueda advertir qué fibras tocó ese papel en ella. La simetría es innegable. "Lo que me atrajo fue algo que no había visto antes, y son estos chicos que son forzados a estar en situaciones extremadamente peligrosas, chicos que fueron explotados, convertidos en merchandising, en cómics, lo cual les hizo sentir que era divertido y genial", cuenta, y menciona el punto en el que The Umbrella Academy puede conectar con toda clase de espectador. "Estos personajes emprenden un viaje para tratar de sanarse. Pienso que mucha gente se puede relacionar con eso de varias maneras", remarca.

La familia unida

Gerard Way, exlíder de la banda My Chemical Romance, concibió los cómics en los que se basa la serie Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Netflix

Gerard Way, responsable de hits propios del teen angst como "Helena", "Teenagers" y "I'm Not Okay (I Promise)", se sienta al lado de su amigo, el ilustrador brasilero Gabriel Bá, cuyo estilo conoció a través de obras como ROCK'n'ROLL y De:TALES, y con quien se unió en 2007 para trabajar en la idea primigenia que le daría forma a The Umbrella Academy, el cómic en el que se basó Blackman para su serie.

"Cuando era adolescente estaba aislado de todo", le confiesa Way a LA NACION, como si estuviera poniendo en perspectiva muchas letras de My Chemical Romance. "Eso me motivó a escribir la historia, y después, al formar la banda y convivir con ella, me empecé a sentir parte de una familia disfuncional, como lo son muchas bandas en realidad, y eso me sirvió de inspiración para lo que estaba queriendo contar". De esa conjunción entre su vida adolescente introspectiva y su vida adulta en la vorágine de las giras surgió el cómic de Dark Horse al que Bá define como una mirada fidedigna a lo que es vivir con altibajos.

"En muchos cómics se puede escribir cualquier cosa sin que haya consecuencias, pero así se llega a una pared que no podés derribar. Yo sentía que la vida no era eso, y me gustaba representar otras cosas. En la vida nos equivocamos y tenemos que lidiar con las decisiones que tomamos y con cómo éstas afectan a los demás", explica, destacando que The Umbrella Academy supo serle fiel a sus ilustraciones "a través de una representación visualmente impactante".

En una entrevista exclusiva con LA NACION, la actriz y el elenco de la flamante serie de Netflix hablaron sobre el drama de superhéroes que llega este mes a la plataforma de streaming Fuente: Archivo

La correlación entre la serie y sus caras visibles estaba desplegada en ese día caluroso en San Pablo. Ellen Page, actriz nominada al Oscar por Juno y ferviente militante por los derechos de la comunidad gay. Hooper, actor británico de series como Merlin y Black Sails. Castañeda, actor de Sicario: El día del soldado, y director de cortometrajes. Raver-Lampman, artista consumada de obras de Broadway como A Night With Janis Joplin, Jekyll & Hyde, Hair y Hamilton. Way, exestrella de rock. Bá, ilustrador desde la adolescencia, y ganador del prestigioso premio Eisner por su trabajo en The Umbrella Academy. Al igual que los personajes del drama de Netflix, la fuerte impronta que todos ellos desarrollaron en diferentes contextos hoy convergen en un proyecto en común que los convierte, aunque sea momentáneamente, en una familia.

Ellen Page no habló de cómo la unión hace la fuerza sino de cómo la diversidad es lo que nos salva. Y es en esa palabra donde reside la mística de una serie que apunta a celebrar la belleza de ser únicos.

Dónde y cuándo verla. La primera temporada de The Umbrella Academy estará disponible en Netflix a partir del 15 de febrero.