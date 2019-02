Sergio García fue descalificado por "maltratar" los greens

Sergio García, ganador en 2017 del Masters de Augusta, fue descalificado de un torneo este sábado luego de haber cometido una "falta grave". El español daño los greens del Royal Greens Golf and Country Club, en la King Abdullah Eonomic City a orillas del Mar Rojo. Allí se está celebrando el primer torneo de la historia del European Tour en Arabia Saudita.

Durante la tercera vuelta del torneo que se disputa este fin de semana, García salió en los primero grupos de la mañana. Desahogó su frustración golpeando o arrastrando los pies en dos de los greens de la cancha. El deterioro que provocó y la protesta posterior de quienes venían detrás hicieron que lo descalifiquen.

La cancha donde fue descalificado García

"Sergio García ha sido descalificado durante la tercera ronda de juego bajo la regla 1.2a que permite la descalificación si un jugador ha cometido una falta grave", publicaron en el sitio del European Tour.

El español habló al respecto. "Respeto la decisión de mi descalificación. Como fruto de las frustración he dañado un par de greens y pido disculpas. He informado a mis compañeros de que nunca volverá a ocurrir. No volveré a Arabia Saudita durante unos años", dijo. "Ha sido una semana complicada. No está saliendo nada y el campo no está ayudando", dijo el golfista antes de que fuese echado del torneo.