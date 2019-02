Domínguez y el deseo de que los Mundiales tengan más países sudamericanos

El edificio de la Conmebol, en Luque Fuente: AP - Crédito: Jorge Saenz

En plena discusión sobre la cantidad de países que jugarán el Mundial de Qatar, en 2022, la Conmebol sienta su postura: quiere más países suyos clasificados, aunque ello conspire contra el atractivo de las Eliminatorias sudamericanas. Si la FIFA se sale con la suya y consigue que el emirato acepte llevar a 48 el número de países, Conmebol tendrá 6,5 plazas: la media deberá confirmarse en un repechaje. En una entrevista con LA NACION, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , no duda: "Más equipos sudamericanos, mejor Mundial".

-Conmebol le pidió a la FIFA aumentar la cantidad de países ya en el Mundial de Qatar. ¿Puede darse?

-Es algo que Gianni (Infantino) tiene como objetivo. Y entiendo que es algo que él está intentando. Es el que más información tiene sobre si va a ser factible o no.

-Pero Infantino habla con Ud. y con Ceferin, el presidente de la UEFA.

-Siempre. ¡Claro que habla conmigo y con Ceferin! Pero a veces uno lo ve con más optimismo y a veces uno lo ve con menos optimismo. Es el mundo del fútbol...De repente uno cree que va a salir y de repente no.

-Ud. fue varias veces a Qatar, tiene una buena relación con el emirato, su seleccionado está invitado a la Copa América, Qatar Airways es sponsor de la Conmebol...¿Cuál es su rol en el Mundial de 48 equipos?

-A mí me parece que Conmebol tiene que tener más equipos jugando en el Mundial. Yo creo que cinco es poco. Creo que más equipos sudamericanos, mejor mundial. De hecho, si uno piensa en los cinco representantes de Sudamérica, cuatro avanzaron (en Rusia). Y si nosotros tuviéramos siete, estoy seguro de que por lo menos seis van a avanzar.

-Por otro lado son cuatro campeones seguidos europeos...

-Pero hay muchas cosas que andan mal con esa comparación: hace 21-25 años ellos estaban por debajo de Conmebol y hoy están por encima. La diferencia está en el trabajo.

-¿Más equipos sudamericanos clasificados no conspira contra las Eliminatorias?

-Sí. Contra la calidad de las Eliminatorias. Pero hay que encontrar un formato. Porque si ese es mi problema, es un buen problema para resolver.

-Pero el formato no cambia, ¿no?

-Hoy, no.

-¿Y para 2026?

-¡Qué sé yo si vamos a estar nosotros acá! A hoy, yo tengo que reportar lo que existe. El contrato está firmado y este es el sistema de Eliminatorias que hay, para 32 equipos.

-¿Y si pasa a 48 equipos en Qatar?

-Tendremos que opinar los miembros del Consejo de Conmebol. Hay un tema donde nosotros podemos impulsar cosas, pero no somos quienes organizamos. Las Eliminatorias son de FIFA. Nosotros podemos ayudar, pero son los países los que determinan cuál es el formato que quieren. Porque además todos los contratos tienen ingresos directos para los países. Sé que la inteligencia abunda cuando hay que cuidar los intereses. Entonces, no me preocuparía.

"Para mí, el Mundial 2030 en Argentina, Uruguay y Paraguay está vivo"

En otro tramo de la entrevista con LA NACION, Alejandro Domínguez se refirió a la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial de 2030, apuntalada por el centenario de la primera edición del torneo ecuménico, disputada en Paraguay en 1930. "Para mí, el Mundial de 2030 está vivo", asumió el presidente de Conmebol. Y añadió: "Me consta que para la Argentina y Uruguay la candidatura también está viva. El camino es largo y habrá de todo. Es como cualquier objetivo que uno se pone en la vida. Se empieza y después aparecen los problemas, que van y vienen.

"No vamos a tomar decisiones a medida"

El presidente de la Conmebol también se refirió a la decisión de la entidad que dirige de postergar las fechas de la serie de la Recopa Sudamericana entre River y Atlético Paranaense, de Brasil, para el mes de mayo. Es decir, después de la etapa de grupos de la actual Copa Libertadores . Para entonces, el club de Núñez ya habrá cumplido la sanción de dos partidos por los incidentes en la primera superfinal con Boca de 2018 y podrá jugar con público. "Se cambiaron las fechas por un tema de calendario. Ese calendario, que tenía que haberse explicado a tiempo, debía mandarse al Consejo antes de ser aprobado. Allí se superponía la serie de la Recopa con un partido de Paranaense en la Libertadores y por eso se cambió".

-Paranaense podría alegar que iba a jugar con River sin sus hinchas y ahora...

-En la cancha hay que jugar. Este tipo de cosas no cuentan.

-Pero es una final.

-No sé dónde querés llegar. No vamos a tomar decisiones a medida.