Peronismo explícito

Hay hombres mediocres que viven en mediocracias. Ser mediocre es ser inepto, un miserable. Nadie mejor para describirlo que José Ingenieros, precisamente en su obra El hombre mediocre. "Obsesionados por el éxito e incapaces de soñar la gloria, muchos impotentes se envanecen de méritos ilusorios [...] créense actores de la comedia humana; entran en la vida construyéndose un escenario, grande o pequeño, bajo o culminante, sombrío o luminoso. Viven con perpetua preocupación del juicio ajeno sobre su sombra [...] La diferencia, si la hay, es puramente cuantitativa entre la vanidad del escolar que persigue diez puntos en los exámenes, la del político que sueña verse aclamado ministro o presidente, la del novelista que aspira a ediciones de cien mil ejemplares y la del asesino que desea ver su retrato en los periódicos".

Al hombre mediocre se le opone el tipo idealista, el entusiasta, el de personalidad firme, virtuoso y de mente creadora. Otra categoría -por cierto no prevista en el libro de Ingenieros- es la del peronista. Como dijo el legislador riojano Lázaro Fonzalida: "Los peronistas somos vivos, no somos pelotudos".

¿Cómo se comporta ese vivillo orgulloso de sus ardides? Hace una consulta popular en enero por la re-reelección del gobernador de La Rioja -prohibida por la Constitución-, porque en enero hay poca gente para votar y entonces es más difícil que se imponga el "No". Fuerza la interpretación de la ley de modo de que el cálculo para que se imponga el Sí sea más conveniente que los requisitos del No para ganar. Se vanagloria de que de la "estrategia", de la "inteligencia de la elección" (Fonzalida dixit) participen el gobernador, el fiscal de Estado y los diputados que votaron la enmienda que habilitó la consulta. Y, fundamentalmente, machaca con la convicción de que esas proezas solo pueden lograrla los "no pelotudos".

Cuando murió el presidente Roque Sáenz Peña, en quien Ingenieros se había inspirado para escribir El hombre mediocre (lo acusaba de haber vetado su acceso a una cátedra de la UBA), él se hallaba parado en una esquina porteña. Al paso del cortejo y viendo el enorme calor popular que lo seguía doliente hacia su última morada, Ingenieros dijo: "¡Cuánta gente que no ha leído mi libro!".

Otra reminiscencia. Un muchacho le comentó a Borges: "En política no vamos a estar de acuerdo, maestro, porque yo soy peronista". A lo que Borges respondió: "¿Cómo que no? Yo también soy ciego".

