Comer, el desafío diario de los venezolanos

Miles de venezolanos volvieron a protestar ayer en las calles Fuente: AFP - Crédito: Federico Parra

La dificultad de la población para conseguir alimentos, medicinas y productos básicos es cada vez mayor

Daniel Lozano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019

CARACAS.- La gran paradoja de Nicolás Maduro , el peor de sus legados, es que finalmente el país que preside ha hecho suyo el título de su serie favorita: la española Aquí no hay quien viva. Un sentimiento general que se respira en las calles todos los días, se confirma en las encuestas y se corrobora con la ruptura de un récord negativo tras otro, desde el de la hiperinflación desbocada (casi 1.700.000% en 2018) hasta el 53% de caída del PBI durante su mandato.

El desafío del Parlamento, encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó , se levanta precisamente sobre el hastío nacional, el mismo que provocó la fuga de cuatro millones de venezolanos y que ayer generó las protestas en las calles con su clamor.

"¡Aquí no hay quien viva! Ni en Caricuao [barrio popular de Caracas] ni en Venezuela. Todo el país se está muriendo. No tenemos medicinas ni comida ni transporte ni agua. Esta situación no la aguanta nadie. Estoy vendiendo mi viejo Fiat 1 por 700 dólares", relata Miguel Rivas, de 48 años y desempleado.

"Con ese dinero me voy primero a Colombia y después a Perú", agrega Rivas, hoy especialista en arreglar cualquier tipo de aparato.

"Nos apoyan 50 países africanos y 40 organizaciones de la ONU. A ellos solo los 12 países del Grupo de Lima. La ultraderecha imperialista se está desinflando". Parque Central, 17 (hora local) de anteayer. El mundo al revés. Un punto rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibe a medio centenar de personas, que se hacen una selfie gigante al grito de "¡Viva Maduro! ¡Viva Chávez! ¡Viva el partido!". Los convocaron allí para explicarles la "coyuntura nacional".

Los cientos y cientos de personas que transitan alrededor los miran como si fueran protagonistas de otra serie presidencial. O como si fueran los miembros activos de una secta religiosa, que rinde culto a un líder al que solo apoya el 13,5% del país, según la última encuesta de Hercón.

Cerca venden huevos a buen precio y la gente carga los cartones de tan valiosa proteína cuando la carne y el pollo está restringida a los afortunados que pueden encontrarlos y pagarlos. Los salarios de 6 dólares -al cambio- apenas dan para comer un huevo cada día y, con mucha suerte, tomar un café de vez en cuando.

La gente camina deprisa, nadie se para a escuchar, pero sí murmuran en su contra. Desde un "¡Viva Maduro!", con sabor a sarcasmo, hasta los inevitables insultos que se escucharon por miles durante el enero mágico para la revolución.

Rivas está sentando a pocos metros del punto rojo. Los mira como si fueran marcianos. "Eso se llama adoctrinamiento. La única forma posible para que esto cambie es sacando a esta gente [por la cúpula chavista] del poder", insiste. El hombre no está para bromas. Hace 10 días se llevaron detenido a su hijastro durante la represión contra los manifestantes del 23 de enero, el día que juró Juan Guaidó. El chico, de 22 años, ni siquiera se estaba manifestando, salía de trabajar de un call-center. Pero lo agarraron y ahora forma parte de la estadística, entre las casi 1000 personas capturadas. Lo sentenciaron a 45 días de cárcel mientras hacen averiguaciones. "Terrorismo, dicen los fiscales. ¡Qué locura!".

El joven se contagió de sarna en el calabozo para 30 personas que comparte con otras 80 en el centro de reclusión de San Agustín. Le acaba de llevar el almuerzo. En la cárcel no dan comida y el agua es un bien escaso.

"¿Y ese Guaidó quién es? ¿Es extranjero?". María de Francisco pertenece al pequeño grupo que todavía no ha podido salvar el muro de la censura. Vive en una Misión Vivienda del oeste de la ciudad, después de pasar una buena temporada en Ciudad Caribia, el "sueño" que Chávez construyó cerca del aeropuerto. Allí solo se ve Venezolana de Televisión. Los colectivos paramilitares mantienen el "orden", además de hacer todo tipo de negocios.

La lucha por conseguir alimentos no incluidos en las cajas CLAP, esa especie de libreta de racionamiento a la venezolana, es diaria. Según Cendas, el centro de documentación y análisis social de los maestros, una familia tipo necesita 900 dólares al mes para alimentarse decentemente. "¿900 dólares? Jamás vi ese dinero", asegura la mujer, sorprendida. Cuando baja a la ciudad a trabajar en las casas se lleva un bidón de cinco litros de agua, la que no hay en su casa.

La vida es tan cara que Neilys Espinoza (24 años) se gastó 5200 de los 18.000 bolívares del salario mínimo en comprar en la farmacia toallas higiénicas. Vive en una favela del caraqueño El Valle, cerca del barrio donde Maduro jugaba de joven. Su madre vende chupetines en la parada de los vehículos que suben hasta el cerro. Sobreviven como pueden gracias a los 100 dólares que de vez en cuando Norkis, la hermana mayor, envía desde Santo Domingo.

"Estuvimos una semana comiendo sardinas con arroz y arroz con sardinas. Y ellos cada vez más gordos", se lamenta la joven, que salió el 23-E a marchar por primera vez contra el chavismo. Ayer se disponía a repetirlo. "Estoy harta, yo solo quiero vivir una vida normal con mis dos hijos [de 6 y 3 años]", dice.

Palabras parecidas a las que han hecho famosa, casi una heroína nacional, a María Fernanda Rodríguez. Memes, stickers, gif y el video de sus quejas en otro barrio popular caraqueño recorren las redes. Ya es un símbolo de la protesta. Con una gorra blanca, una bandera venezolana sobre su pecho y un plato metálico tan desgastado contra el que batía una cuchara, la joven precisó: "Todo está caro. Tenemos que luchar por Venezuela, somos un pueblo grande. Estamos en la pobreza. Hay que salir a la calle".

La vida es cara y también transcurre lenta en las colas. A una sola cuadra de la avenida Francisco Fajardo, 50 pensionados esperan para cobrar una parte de sus 18.000 bolívares. Ninguno quiere dar su nombre, "porque nos quitan la pensión". En Cotiza, el barrio que salió a la calle para apoyar a los 27 guardias nacionales sublevados en el Cuartel Waraira Repano, los castigaron retirándoles las cajas CLAP. En Venezuela la venganza es todos los días.

"El kilo de queso me cuesta 12.000 bolívares. Para nosotros la incertidumbre desesperante es saber qué vamos a comer cada día", se queja la mujer más atrevida. A pocos metros, el mecánico Óscar Miquilarena destaca por su remera vieja del Barça, con el 10 de su jugador favorito. Está tan "descoñetada" como el país y llena de grasa. A su auto no le va mejor, se quedó sin vidrio trasero porque una lluvia de piedras durante las protestas en el oeste de Caracas se lo destrozaron. Lo cubre con un plástico, no hay dinero para más, "porque todo se cobra en dólares y lo más cercano a un billete verde que yo he visto últimamente es usted", bromea.

Un acuerdo rápido y el mecánico traslada al reportero. El diálogo parece más de los Simpsons que de Aquí no hay quien viva.

-¿De dónde viene?

-De escuchar al presidente de la Asamblea en la Universidad.

Los frenos chirrían como si fuera uno de esos viejos Ladas que recorren las calles de La Habana. Miquilarena se gira con una sonrisa y el rostro lleno de grasa:

-Guaidó no es el presidente de la Asamblea, ¡es el presidente de Venezuela! ¡Nuestro presidente!