Con el primer disco, Tribalistas provocó un tsunami, aunque ni siquiera fue presentado en vivo; ahora, con el segundo álbum, el trío prepara una serie de recitales que los traerá al país

En 2003, Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown transformaban el mundo pop de la canción contemporánea brasileña con el disco Tribalistas. El álbum que tenía canciones himno como "Velha Infância", "Jassei Namorar" y "Carnavalia" definió el concepto tribalista, donde podía convivir una comunidad de estilos como el pop, los ritmos nordestinos brasileños, el samba y cierto desenfado que recordaba al movimiento tropicalista de los setenta y el pulso de modernidad que trajo el mangue beat en los noventa. La reunión de tres grandes solistas y compositores de Brasil trajo a la memoria otras parcerías (colaboraciones) que marcaron el siglo XX en la MPB: Caetano y Gilberto Gil, Tom Jobim y Elis Regina, Novos Bahianos, Doce Bárbaros, Gil y Milton Nascimento, María Bethânia con Chico Buarque y Rita Lee con Gil.

Tribalistas reflejaba un espíritu de unión y hermandad, donde no importaban las trayectorias solistas. Todo se mixturaba y se volvía inclasificable en este grupo que conforman la carioca Marisa Monte, el bahiano Carlinhos Brown y el paulista Arnaldo Antunes. Lo más insólito fue que el disco debut de Tribalistas, que vendió dos millones de copias y repercutió a nivel global, a partir de sus cinco nominaciones a los Grammy, nunca fue presentado en vivo. El proyecto Tribalistas estuvo archivado hasta el segundo semestre de 2018 cuando salió un nuevo álbum. Grabado en diez días, el trío alumbró un disco con un mensaje más político en un momento crítico, de intolerancia racial y sexual. Canciones como "Diáspora", "Um So", "Alianca", "Baiao do mundo" y "Feliz y saludable" hablan de su mirada utópica del mundo y de su posicionamiento estético, en una nueva etapa que coincide con la asunción en Brasil de Jair Bolsonaro.

Marisa Monte, una de las voces y compositoras del grupo, está en Río de Janeiro, a punto de continuar la gira de Tribalistas por los Estados Unidos y a la espera de la llegada a Buenos Aires, donde actuarán el 23 de marzo en el estadio Luna Park.

-¿Cómo es la experiencia de tocar en vivo los tres juntos?

-Estamos muy felices porque ya habíamos hecho colaboraciones de diversas maneras, en estudio, componiendo, cantando en el concierto de uno y otro, pero esta es la primera vez que pasamos un período mayor juntos en el escenario. Es la primera vez que montamos un show. Ya hicimos todo Brasil, distintas ciudades de Europa; iremos a los Estados Unidos en febrero y llegaremos finalmente para América Latina con una gran expectativa de pasar por Montevideo y Buenos Aires.

-¿Qué cosas nuevas descubrieron en este tour o qué cosas se afianzaron de la relación entre los tres?

-Cuando nosotros empezamos a preparar el show nos dimos cuenta de que teníamos un extenso repertorio en común y que se suman de alguna manera 25 años de parcería (colaboración). Canciones en conjunto tenemos más de cincuenta, ya grabadas por nosotros y otros artistas también. El show amplía ese universo de nuestros discos con Tribalistas, buscando canciones que marcaron esas reuniones. Damos una gran noción de este trabajo del trío a lo largo del tiempo. Para mí este concierto excede lo de Tribalistas y muestra un repertorio más vasto. El show es una celebración de este encuentro.

-¿Por qué nunca pudieron presentar su primer disco, a pesar de que fue un fenómeno en su país?

-En ese momento yo había tenido un bebé y fue también encontrar las circunstancias para que se pudiera dar esta gira. En esta ocasión el deseo se encontró con las circunstancias que hacen posible que estemos los tres juntos en el escenario. Las realidades son diferentes. La otra vez, cuando el primer disco salió tenía mucha demanda de shows y no tenía interés en andar por los escenarios con un bebé de dos o tres meses. Entonces era complicado. Ahora no. Este es un momento perfecto. Tenemos tiempo y estamos superfelices de estar juntos. Estamos viviendo momentos de mucha emoción cuando la gente canta nuestras canciones y todo esto es muy especial para nosotros. Creo que para el público también.

-Sienten que estas canciones resuenan de una manera especial en el contexto de este presente de Brasil

-Es un contexto de Brasil y del mundo muy diferente al de hace quince años cuando sacamos nuestro primer disco. Encuentro que nosotros estamos en otro momento de nuestras vidas y mucho más maduros. Este es un disco que refleja nuestras vivencias, nuestros sentimientos y también nuestros pensamientos diferentes a lo que se vive ahora en Brasil. No pensamos en hablar de algo en particular en el último disco, pero conversamos mucho sobre lo que nos pasa y naturalmente eso aparece en la creación. Hay cosas que uno descubre que está diciendo a través de una canción. Es un proceso curioso.

-En su último disco plantearon un mensaje donde se habla de la aceptación de la diversidad, la tolerancia y lo colectivo, algo muy distinto al planteo del nuevo presidente, Jair Bolsonaro

-Nosotros hablamos de nuestros ideales, nuestros valores que están en la colectividad, del signo de la individualidad y de la suma de las diferencias y la diversidad. Queremos mostrar a un Brasil que es un país muy grande, con tantas características culturales, raciales e ideológicas tan diferentes. Es complejo. Son temas que instalamos en nuestras canciones. Tenemos una resistencia práctica que refleja muchos valores y eso basta como mensaje. Las canciones hablan de nuestros pensamientos. Es una cuestión bien práctica de cómo nos vemos como creadores y refleja lo que queremos comunicar al público.

-¿Qué lectura hacen del primer disco de Tribalistas y el fenómeno que despertó con el paso del tiempo?

-Nos dimos cuenta, sobre todo durante los shows, de que esas músicas no son más nuestras, sino de la gente y forman parte de la vida de las personas. Somos todos parte de un colectivo y nos sentimos felices como realizadores, artistas y creadores de que pase eso. Tengo un gran sentimiento de gratitud hacia mis compañeros Arnaldo y Carlinhos y a la vida por este encuentro, por todo lo que conseguimos hacer con nuestro trabajo.

-"Diáspora" y "Um so" aparecen como canciones que hoy suenan como himnos utópicos y de resistencia para Brasil.

-Siento que sí. Son canciones que reflejan nuestro lado utópico e idealista. Son canciones que reflejan el costado humano, que se colocan en el lugar del otro, que son empáticas con un mundo con mejor distribución.

-Gilberto Gil dice que todavía cree en el poder transformador de las canciones. ¿Qué opina al respecto?

-Siento que sí, porque las canciones son una forma de generar conciencia y conocimiento en las personas. En mi vida yo aprendí no solo de música escuchando canciones. Aprendí filosofía y recibí tanta sabiduría a través de la experiencia que me contaron otros en sus canciones. El mismo Gil me transmitió eso, que es un gran intelectual y generó profundos sentimientos sobre otra forma de vida, y la humanidad. Entiendo a la canción como una forma de reflexión. Así también como todas las artes que son vanguardias de pensamiento y nos generan esa idea de abrir las fronteras y despertarnos en lo cotidiano.

-¿Cómo se siente con esta revolución feminista y este fin del silencio sobre muchas situaciones de abuso que viven las mujeres cotidianamente?

-Creo que todavía nos falta mucho por conquistar. La posición de la mujer siempre tuvo un papel secundario en relación con los hombres en este sistema patriarcal. Las mujeres están reflexionando sobre todo esto y entiendo que toda esta resistencia femenina está mostrando todas nuestras desigualdades culturales. Siento que es muy importante lo que está pasando porque algunos comportamientos que estaban naturalizados y eran percibidos como normales hoy ya son cuestionados o empiezan a serlo.