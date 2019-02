Sabuesos implacables, en primera plana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019

Guardo en mi teléfono celular una imagen que tomé hace algún tiempo en la Redacción de este diario. Era la hora del crepúsculo, el momento en que comienza a ganarnos el vértigo del cierre, los dos hombres estaban en dos escritorios contiguos al mío. La imagen es curiosa (o eso me pareció) porque ambos están frente a la computadora, ligeramente inclinados sobre la pantalla de azuladas luminiscencias, en una posición casi idéntica. Llevan camisa blanca, el nudo de la corbata desajustado como prueba de las fatigas del día, y pese a ese estado de extenuación siguen escribiendo con el ardor de dos principiantes. El atardecer de octubre en que fue tomada esta fotografía, Hugo Alconada Mon acababa de regresar de Columbia University, Nueva York, donde había recibido el Premio Maria Moors Cabot por sus trabajos de investigación sobre la corrupción en la Argentina.

Esa prestigiosa distinción fue instaurada por Godfrey Lowell Cabot, un industrial y filántropo norteamericano que contribuyó con las investigaciones del MIT en el campo de la energía solar. Cabot le puso a ese lauro, que desde 1938 premia lo mejor del oficio, el nombre de su esposa. Cuando miro ahora esa fotografía, viene a mi mente el recuerdo de Todos los hombres del presidente, la película de Alan J. Pakula que retrata el trabajo de investigación realizado por dos periodistas de The Washington Post que en los años 70 precipitó la salida de la Casa Blanca de Richard Nixon.

El otro hombre en camisa blanca inclinado sobre la computadora es Diego Cabot, que esa mañana había publicado en la primera plana de este diario su pesquisa sobre los cuadernos de la corrupción. Aún faltaban algo más de noventa días para que fuese distinguido con el Premio Rey de España, el máximo galardón concedido a la prensa en lengua castellana. Esa noticia se conoció la mañana del último jueves.

Estos dos compañeros del oficio, sabuesos implacables, comparten un mismo destino: son epígonos de lo que a comienzos del siglo pasado se dio en llamar muckracker, el movimiento de periodistas que, inspirados en el coraje del inglés William Thomas Stead, cuyas pesquisas habían incomodado al poder en los oscuros días de la era victoriana, impulsó el periodismo de investigación en Estados Unidos. Muckracker es el término que define en inglés a quienes revuelven la basura.

Al verlos sentados juntos aquella tarde de primavera, en una Redacción ya semivacía, me sobrevino un sentimiento de familiaridad y, a la vez, de extrañamiento. Mientras yo me entretengo con mis cosas (casi siempre la literatura, la música y el cine), ellos husmean en las zonas mas oscuras del poder. Espiándolos por el rabillo del ojo, siento a veces que estoy en una escena de Spotlight, la película de Tom McCarthy que retrata el modo en que un equipo de periodistas de The Boston Globe reveló casos de pederastia en la Iglesia. Hugo ocupa el escritorio contiguo al mío. Aunque irremediablemente me tiento, nunca escucho sus conversaciones ni espío la tonelada de papeles que tiene en su mesa de trabajo. Apenas distingo algunas palabras inconexas que, pese a que no significan nada para mí, me producen la embriaguez de quien se aproxima a un territorio prohibido cargado de peligros. Una tarde llegó cargado con tres cajas repletas de expedientes judiciales.

-Tengo que buscar un dato, camarada -dijo. Hizo un largo llamado telefónico. Cuando cortó, sonrió antes de soltar la broma: -Era uno de mis topos. Mi Garganta Profunda.

Lo que me conmueve es la sencillez de esos pequeños grandes hombres que mantienen en vilo al poder. Lejos de los fastos que rodean los grandes triunfos, encuentran refugio, como cada uno de nosotros, en las pequeñas cosas y en las emociones más íntimas. Ese jueves volvimos a celebrar con un aplauso el premio que pone a Diego en lo más alto del oficio. Estaba sentado a mi lado en la sala de reunión. Cuando el aplauso concluyó, vi por el rabillo del ojo cómo giraba la cabeza hacia atrás con una sonrisa llena de ternura y gratitud. Me di vuelta y creí ver cómo ella lo acariciaba con los ojos. Ese estado de intimidad era su triunfo verdadero.

PLAYLIST Mientras escribí este texto escuché: Ascensor para el cadalso, Miles Davis, banda sonora del film de Louis Malle; Chet Baker Sings, Chet Baker.