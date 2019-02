Franco Sabato Crédito: PETER PARKS

SYDNEY.- El seleccionado argentino de seven de rugby que está disputando la cuarta etapa del circuito mundial de la World Rugby en Sydney, no pudo clasificarse a la Copa de Oro al ser superado en igualdad de puntos por el saldo de tantos a favor de Sudáfrica y Australia. Los Pumas volverán a jugar hoy a las 21.22 de nuestro país ante Samoa y, de vencer, enfrentará al vencedor de Canadá-Escocia en la lucha por el noveno puesto.

Argentina comenzó muy firme en el torneo. Le ganó a Australia 29-14, luego cayó ante Sudáfrica por 15-10 y finalmente derrotó a Tonga por 34-12. Pero la victoria de los locales ante los sudafricanos por 29-21,con un try en la última jugada, los tres equipos finalizaron con siete puntos, pero los sudafricanos fueron primeros con saldo de +47, Australia fue segundo con +25 y Argentina fue tercero con +22.

El equipo argentino conducido por Santiago Gómez Cora le ganó 29-14 a Australia con tries de Mateo Carreras, Lucio Cinti, Luciano González y Rodrigo Etchart, con un penal y una conversión de Gastón Revol, mientras que Lautaro Bazán Velez y Santiago Mare sumaron nuevas conversiones cada uno.

Luego, el seleccionado albiceleste cayó ante Sudáfrica por 25-10 con tries de Renzo Barbier y Etchart y finalmente derrotó a Tonga por 34-12 con tries de Bazán Vélez, Franco Sábato (2), Etchart, L. González y Germán Schultz. con una conversión de Bazán Vélez y Schultz.

Los cruces por los cuartos de final por el título serán: Fiji-Australia, Nueva Zelanda-Francia, Sudáfrica-Inglaterra y Estados Unidos-España.

Franco Sábato llegó a los 100

El jugador argentino marcó un try frente a Tonga (para poner el 10-12 parcial) y con ese tanto superó la barrera de los 500 puntos y los 100 tries en en el circuito. El jugador surgido en Alumni jugó 221 partidos para el seleccionado seven y es el argentino con más puntos anotados esta temporada con 75, suma 505 desde su debut.

La tabla de los seleccionados después de las primeras tres etapas:

Fiji y Estados Unidos son los punteros con 57 unidades Nueva Zelanda con 54 Sudáfrica con 44 Inglaterra con 38 Australia con 35 Escocia con 37 Samoa con 27 Argentina con 22

Fuente: Telam