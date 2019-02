Juan Martín del Potro durante el entrenamiento a puertas abiertas en Tandil

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019 • 17:06

Juan Martín del Potro abrió las puertas de su entrenamiento en Tandil con un fin solidario. Delpo fijó la cita en el Hotel Posta Natural y convocó a todos sus seguidores a sumarse a disfrutar de su práctica con un guiño solidario: donar un alimento no perecedero para entregar a la Fundación Banco de Alimentos de Tandil.

Ya en la recta final de su pretemporada, luego de su lesión en la rótula de su rodilla derecha en el partido por los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai ante Borna Coric, el 11 de octubre, el tenista se prepara para volver a las pistas y lo quiso celebrar con su público.

El 18 de febrero en el ATP 250 de Delray Beach, el actual número 4 del ranking mundial volverá al circuito , tras una extensa e intensa pretemporada a cargo del entrenador Sebastián Prieto .

"Termino bien esta semana de entrenamientos y noto una buena evolución en la pretemporada, pero todavía me falta, hay más trabajo por hacer. A Delray me gustaría llegar diez puntos, pero por una cuestión de tiempo no llego a mi mejor nivel", señaló el tenista en una conferencia de prensa que brindó finalizada la práctica.

"Pero creo que lo importante es arrancar, ver cómo reacciona el físico y, con el transcurso de los partidos ir agarrando ritmo. Es importante empezar a sentir el roce, ya me perdí un torneo muy importante como es el Abierto de Australia", agregó.

Durante el mediodía de este sábado, Delpo practicó durante una hora y media bajo las directivas de Prieto y con Alejo Pardo como sparring. El público se hizo sentir y ovacionó su nombre, cantó y aplaudió ante cada fantasía del jugador. Luego se tomó el tiempo de agradecer a todos los presentes con autógrafos y fotos.