El abogado del actor reveló que piensan presentar como testigo a la medio hermana de Thelma Fardin

Radicado junto a su familia en Brasil luego de que Thelma Fardin hiciera pública la denuncia penal en su contra por violación durante una gira de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años, Juan Darthés eligió el silencio. Por eso, su abogado, Fernando Burlando , es quien asumió el rol de "vocero" del cantante ante el requerimiento periodístico.

Este viernes, el mediático letrado salió al aire en el programa Chismoses, de Net TV, y dio precisiones sobre cómo tienen previsto enfrentar el proceso ante la justicia de Nicaragua, país en el que Fardin asegura que ocurrieron los hechos y en el que presentó su denuncia.

El abogado reveló primero que es posible que la justicia de Managua pida la extradición de su defendido. También confirmó que piensan convocar como testigo a la medio hermana de la actriz, Carla Lescano, quien aseguró en una entrevista radial que a pesar de no tener relación con Fardin, está convencida de que no fue violada por Darthés. "Vamos a llevarla. Su testimonio sirve. Tal vez no por lo que ha padecido esta nena [Lescano fue abusada por el padre de Fardin] sino porque seguramente va a hacer un relato muy real de lo que fue el abuso intrafamiliar. Sí sirve", señaló el letrado.

Luciana Salazar , una de las conductoras del envío, cuestionó entonces que esa, en tal caso, es una situación que vivió la hermana de Thelma y que nada tiene que ver con la denuncia por violación que la actriz realizó contra el actor en la justicia nicaragüense. "Pero habla de una situación de convivencia y una relación así familiar no puede dejar a nadie sano", sentenció el letrado.

Luego, intentó justificar sus dichos: "Quiero que entiendan: un padre que abusa de un hijo o de una hijastra en un entorno familiar de estas características no puede dejar a nadie sano". Su discurso siguió sin conformar a la conductora, quien expresó que de la única manera en la que se justifica la presentación de la joven en el juicio es porque "quieren dar a entender que Thelma no está bien psicológicamente".

"No. Lo que nosotros queremos es mostrarle a la justicia la realidad. La denuncia de Thelma es huérfana en cuanto a esta realidad de la familia. Me parece que psicólogos y psiquiatras, a la hora de evaluar a una persona que hace una denuncia tiene que tener en cuenta estas situaciones que tienen vínculo con el hecho denunciado", retrucó Burlando.

"Pero a Thelma le hicieron pericias psicológicas y le dieron bien", afirmó entonces, la conductora. "Le hicieron pericias solamente tratando de determinar si ella había sido abusada. Y esas pericias, aparentemente, habrían dado resultados positivos", concedió a su vez Burlando, pero aclaró que aquellos estudios no determinan cómo, por quién ni donde padeció el abuso.

Nancy Duré, panelista del ciclo, quiso saber cómo cree que va a tomar la justicia de Nicaragua los testimonios de las otras tres actrices que acusaron a Darthés de acoso o abuso sexual: Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos. "Ninguna lo acusa de violación", indicó primero el abogado, y luego aclaró: "No hay denuncias al respecto", refiriéndose a que las tres dieron a conocer sus experiencias con el actor frente a los medios, pero no ante la Justicia. "De todos modos, pueden llevarlas como testigos de la misma manera que ustedes piensan llevar a la hermana de Thelma", devolvió Duré.

El abogado indicó, además, que es muy probable que durante el proceso Darthés permanezca detenido. "Hasta el momento no tenemos noticias sobre si va a continuar la investigación o no. Sé que están por definir la situación. Si continúa, Darthés va a tener que dar la cara ante la justicia de Managua, con un código tirano o inquisitivo, que tiene prevista seguramente la detención de Juan", reveló. Y después aclaró: "Más allá de la culpabilidad, podrían tomar una medida cautelar, que durante toda el proceso hasta que se determine si es inocente o culpable, pueden mantenerlo detenido".

"Que quede detenido es una posibilidad. Sea cruel o no, yo tengo que transmitir la verdad. Si esta situación pasaba en la Argentina, tal vez el procedimiento era más benevolente, pero esto ocurrió, según dichos de Thelma, en Nicaragua. Yo tengo que ir con la verdad porque no puedo sorprenderlo a Juan con algo que yo sé y no le aviso. Sería faltar éticamente a mi deber", enfatizó.

El patrocinador del actor, además, reveló que Darthés tiene pensado presentarse a la audiencia judicial con Anita Co, una de las actrices que lo acusó madiáticamente de abuso y a la que él decidió llevar a la Justicia para que se retracte. La cita es el próximo 12 de febrero. "Sí, va a venir", expresó, escuetamente.

Burlando también se refirió a la situación actual del actor en San Pablo: "Darthés viene sufriendo golpes de todo tipo hacia su persona, su familia, su identidad... Creo que esto ha sido un golpe más. Pero el exilio es algo muy duro. Quiero que entiendan eso: él tomó la decisión de irse porque no le quedaba otra alternativa. Fue prácticamente empujado al destierro. Y el destierro es algo muy traumático para cualquier ser humano. Dicen: 'él está en libertad'. No. Él no está en libertad, él está más preso que cualquiera de nosotros. Una persona que no puede salir a la calle del lugar en el que vive y al que ama, una persona que no puede trabajar, una persona que socialmente está terminada, está sufriendo una condena".

Por último, el exparticipante del "Bailando por un sueño" indicó que se muestra muy confiado en que Darthés finalmente pueda demostrar su inocencia frente a la Justicia. "Yo estoy convencido de cuál va a ser el resultado final del proceso: sé que él esta situación la va a poder aclarar fácilmente. No solo sé que no hay pruebas sino que creo mucho en la versión de Juan. De los dichos de él se desprenden situaciones de las que yo ya cuento con elementos corroborantes", aseguró.