CÓRDOBA.- Se modifica la superficie. Se utilizan zapatillas con otro dibujo de suela. Las medias empiezan a teñirse de anaranjado. Los peloteos se hacen más prolongados. Superado el primer mes de temporada tenística, con la mayor atención centrada sobre el cemento azulado australiano, el circuito vira hacia una etapa histórica, que cada año resiste -como puede, con empeño y creatividad- la tentación económica y la comodidad geográfica que los tenistas de elite encuentran en los torneos europeos (del Top 20 actual, 14 pertenecen al Viejo Continente). La gira sudamericana sobre polvo de ladrillo levanta el telón desde este lunes, con una novedad: el ATP de categoría 250 en la ciudad de Córdoba , como primera -y nueva- estación del recorrido que abarca un clásico como Buenos Aires (tendrá su 19ª edición), el ATP 500 de Río de Janeiro y el Brasil Open en San Pablo (bajo techo, también de categoría 250).

A fines de agosto pasado, en Nueva York, se llegó a un acuerdo entre todas las partes interesadas: ATP, Octagon (compañía propietaria de la semana) y Torneos (empresa enfocada en la industria deportiva que se asoció a Octagon en la organización del certamen). De ese modo, el tenis argentino puede ostentar un hecho inédito: la organización de dos certámenes ATP. Córdoba reemplazó en el calendario a Quito, que acarreaba problemas financieros. Y si bien en un primer momento el Córdoba Lawn Tenis Club se encumbró como la hipotética sede, la colaboración directa del gobierno de la provincia y de la Agencia cordobesa de Deportes influyó para que el predio del estadio Mario Alberto Kempes fuera el escenario del Córdoba Open.

Con US$ 527.880 en premios, el certamen cordobés compite en la semana con dos torneos bajo techo de Europa: en Sofia, Bulgaria (con el ruso Karen Khachanov y el griego Stefanos Tsitsipas como figuras) y en Montpellier, Francia (con el belga David Goffin y el local Lucas Pouille). Córdoba, Buenos Aires y Río habían presentado, prácticamente, las mismas listas de jugadores. La despedida de David Ferrer en el ATP porteño era una de las pocas diferencias. Pero Córdoba sufrió, en los últimos días, una baja sensible, la de su mejor preclasificado: Dominic Thiem , por problemas físicos (el austríaco sí jugará en Bs.As. y Río). De esta manera, el máximo favorito en la ciudad del cuarteto será el italiano Fabio Fognini (15°; entrenado por el argentino Franco Davin ), que esperará en la 2ª ronda por el ganador de Aljaz Bedene (Eslovenia) vs. Maximilian Marterer (Alemania). El tercer y cuarto preclasificado serán su compatriota Marco Cecchinato (19°) y el argentino Diego Schwartzman (20°). El Peque aguardará en la segunda ronda por el triunfador de Thiago Seyboth Wild (Brasil; WC) vs. un jugador proveniente de la clasificación.

Uno de los partidos más destacados de la primera jornada será Leonardo Mayer vs. Federico Delbonis , dos campeones de Copa Davis. Además, en el main draw están Pablo Carreño Busta (España), Pablo Cuevas (Uruguay), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Guido Andreozzi, Guido Pella, Carlos Berlocq (actual 135°; recibió un wild card) y los chilenos Nicolás Jarry (vs. el invitado cordobés Juan Ignacio Londero) y Christian Garin (vs. el español Albert Ramos), que llegarán desde Salzburgo tras conseguir el triunfo 3-2 ante Austria en la Copa Davis.

Para tratar de paliar las altas temperaturas que hay en la capital de la provincia durante esta época del año, el certamen se jugará, mayormente, por la tarde y por la noche (con televisación de Fox Sports). Salvo el miércoles, que los partidos comenzarán a las 11.30, pero por una razón puntual: por la noche, en el estadio Kempes, está programado un encuentro de la Copa Libertadores entre Talleres y San Pablo, y la jornada de tenis deberá terminar antes. La organización, además, entiende que dejar la mañana y el mediodía "libre" puede beneficiar al turismo, ya que los visitantes tendrán tiempo para combinar paseos y excursiones con el tenis. Asimismo, la final del ATP, el domingo 10, está prevista para las 19.15.

El ATP cordobés se jugará en tres canchas y habrá otras cuatro disponibles paras las prácticas. El court central fue construido de cero, con tribunas tubulares y con capacidad para aproximadamente 4000 personas. La idea de la organización es construir un estadio de hormigón y presentarlo en las próximas ediciones del torneo (el acuerdo con ATP fue por una década). Mariano Ink, director del torneo, dijo que para construir el court central "tomaron la precaución hacerlo con mayores medidas a los costados que una cancha normal de un club, que por lo general mide 35 x 17 metros", y la que hicieron en el Kempes "tiene 43 de largo por 22 de ancho".

El polo deportivo del Kempes recibirá a "la Fórmula 1 del tenis", según le gusta decir a Ink. "Muestras expectativas son muy altas y estamos muy contentos de poder hacer un torneo ATP en Córdoba. Tendrá su brillo propio y sabemos que para el tenis argentino es un acontecimiento muy importante y estamos seguros de que la gente disfrutará de un evento completo. La lista de jugadores nos deja muy contentos", añadió el director del torneo, ex árbitro de tenis.

Con Córdoba y Buenos Aires, la Argentina será el decimoséptimo país con, al menos, dos torneos de ATP. Todo un privilegio.