Francisco Gorrisen celebra con Lucas Mensa uno de los ocho tries de Argentina XV, que se impuso a Brasil por 54-3 en Neuquén. Crédito: UAR

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 2 de febrero de 2019 • 20:41

Que la Argentina le gane a Brasil en rugby no es una sorpresa ni mucho menos, pero la victoria en el comienzo del Americas Rugby Championship tuvo un sabor extra. Porque fue por goleada, 54-3, y sin ver vulnerado el in-goal propio, y sobre todo porque cerró la herida de la humillante derrota de hace ocho meses contra el mismo rival en el Sudamericano 6 Naciones, cuando Argentina XV vencía por 33 a 3 y terminó cayendo por 36 a 33, en el primer éxito verde-amarelo en la historia contra su vecino albiceleste en rugby de 15 jugadores.

Esta vez no hubo cimbronazo. En Neuquén, el local dominó a Brasil en todos los aspectos. Tardó 4 minutos en abrir el tanteador, algo que hizo mediante un try de Felipe Ezcurra, que capturó una pelota suelta tras un mal pase. Argentina XV prevaleció en posesión y en territorialidad, y tuvo una señal positiva en el line-out (ganó los 14 propios y robó 3) pero alertas en infracciones (12 contra 7) y en algo que viene fallando en los conjuntos de la UAR: el scrum. De hecho, fue muy festejado uno que permitió recuperar el balón cuando Brasil lo ejecutó cerca del in-goal ajeno.

El primer tiempo concluyó con un 26 a 3, un resultado parecido a aquel de mayo último, cuando el anfitrión vencía en Newman por 33 a 3. Aquel día, el equipo argentino se dejó estar en la segunda mitad, con una amonestación (a Benjamín Espinal) a los 23 minutos dejó crecer a Brasil y este, en apenas media etapa, revirtió semejante goleada. "Hay que responsabilizarse. Los partidos son de 80 minutos. No sirve jugar 40 y después bajar la cortina. Dio la sensación de que queríamos que terminara el partido. Hay que erradicar eso de todo jugador, pero especialmente de un jugador de seleccionado, porque serlo es un privilegio y hay que hacer valer cada minuto en el que uno se pone la camiseta argentina", advirtió entonces Felipe Contepomi, el entrenador.

Hoy el preparador es otro integrante de Los Pumas de Bronce, Ignacio Fernández Lobbe. Anhela un equipo en el sentido más elevado del concepto: unidad, identidad. Por eso plantea utilizar menos rugbiers y hacer menos cambios de encuentro a encuentro. Y en Neuquén Argentina XV no se desbandó. De hecho, le fue un poco mejor en los últimos 40 minutos (parcial de 28-0) que en los primeros. Incluso pudo hacer más diferencia, pero una situación insólita lo impidió: a los 21 minutos, tras un gran contraataque colectivo, el centro Lucas Mensa ya trotaba sin riesgos en el in-goal cuando al inclinarse se le cayó la pelota. De try y conversión seguros para un 47-3 a scrum para Brasil en 5 yardas.

No fue, de todas maneras, un disparador para una remontada brasileña ni mucho menos. La supremacía del conjunto azul existió del principio al fin, y dejó a gusto a Fernández Lobbe. "Quiero que este equipo defienda muy bien. Hoy no se relajó y lo hizo hasta el último minuto", manifestó a ESPN el exsegunda línea, que contó qué pretende de Argentina XV: "Le planteé a la Unión conformar un equipo. No pasar de 36, 37 jugadores, más allá de que algunos puedan bajar desde Jaguares para ganar minutos. Queremos darle identidad. Es un año larguísimo, de muchas competencias, y la idea no es rotar sino que se pelen el alma para conseguir un lugar entre los 15, entre los 23 y entre los 26". El seleccionador, además, tomó nota de aquella inconsistencia en la formación característica del rugby nacional y aclaró que pondrá énfasis en ella. "Que los pilares mamen que el scrum es muy importante no solo para ellos, sino también para el país y para toda la gente a la que le gusta el rugby, y el rugby de los Pumas", apuntó.

La próxima fecha, segunda de las cinco del Americas Rugby Championship (ARC), pondrá enfrente a Estados Unidos, el sábado venidero en Cipoletti. El conjunto norteamericano, que viene de ser campeón en los últimos dos años en el ARC (Argentina XV conquistó el primero), arrasó en el estreno a Chile, con un 71-8 en Santiago. Es el mismo plantel que disputará la Copa del Mundo en Japón desde septiembre y el oponente de mayor cuidado para Argentina XV. "Voy a decirles a los chicos que van a jugar contra un equipo que va a ir al Mundial. Es un gran desafío para ellos. Vamos a tener que ser mucho más precisos en ataque, una faceta en la que tuvimos un par de errores, y tener una buena obtención. El line anduvo bien, pero podríamos mejorar muchísimo más en el scrum. Hay que seguir con nuestra bandera, la defensa, para presionar a Estados Unidos, que juega muy bien con la pelota en la mano", destacó Fernández Lobbe.

Argentina XV empezó con una goleada su participación en el cuarto Americas Rugby Championship. Crédito: UAR

Para última hora de este sábado está programado Uruguay vs. Canadá en Montevideo, el último encuentro de la jornada inaugural.