En la mesa de Mirtha Legrand, esta noche estuvo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, ya anotado como candidato presidencial para este año. Cuando la conductora le preguntó sobre si la expresidenta Cristina Kirchner se presentará, respondió que no tiene información, pero dio su intuición: "Cristina Kirchner se presentará en las próximas elecciones". Y agregó: "Pero yo voy a competir por Alternativa Federal para quienes quieran elegir un cambio de Gobierno pero no quieran al kirchnerismo. Mi propuesta presidencial es que no cambiemos personas, que cambiemos sistemas".

El gobernador de Salta deslizó en más de una oportunidad críticas contra el Gobierno actual, sobre todo, en materia económica y se posicionó como una alternativa electoral para aquellos desencantados de Cambiemos , pero opositores al kirchnerismo.

Señaló, además, la falta de federalismo en el país y la alta concentración en la toma de decisiones en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado de su mujer, Isabel Macedo, Urtubey explicó que uno de los grandes problemas de las provincias del norte es "la falta de competividad productiva", en gran medida, debido a los elevados costos de fletes.

Por último, Urtubey opinó sobre el tema central que surgió en la mesa en relación a los abusos sexuales, después de que Graciela Alfano contara que había sido víctima de uno durante su infancia."Hay que discutir sobre la acción privada", recalcó el líder salteño, en relación a esta figura jurídica que no permite que nadie más que la víctima realice la denuncia. Y reconoció que en todo el país y en particular en el norte el tema de los abusos es grave y hay que resolverlo con políticas de Estado.