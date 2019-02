Alfonso Cuarón gana el DGA como mejor director y se asegura el Oscar

El mexicano recibió el prestigioso galardón junto a las protagonistas de Roma, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Anoche se llevó a cabo una nueva ceremonia de los sindicatos del mundo cinematográfico, que suelen pronosticar con precisión los resultados de los Oscars . En este caso, se trata de los DGA, los ganadores que otorga el Sindicato de Directores. Como era de esperarse, el premio máximo al mejor realizador del año se lo llevó el mexicano Alfonso Cuarón por su trabajo en Roma. La distinción le fue otorgada por su compatriota, Guillermo del Toro, quien la obtuviera el año pasado por La forma del agua.

"Roma simplemente no existiría sin la generosidad de espíritu y la gracia natural de Yalitza [Aparicio] y Marina [De Tavira]. De algún modo, ellas, con el resto de mi hermoso elenco, lograron darle vida a este film que viene de mi memoria", expresó el realizador en su discurso de aceptación. No es la primera vez que Cuarón recibe el DGA. El cineasta ya lo había obtenido en 2014 por Gravedad. En esta oportunidad, venció a Bradley Cooper (Nace una estrella), Spike Lee (El infiltrado del KKKlan), Adam McKay (El vicepresidente) y Peter Farrelly (Green Book).

Roma, a la cual el mexicano describió como "un homenaje a su juventud" y que anoche también se alzó con un premio Goya al mejor largometraje iberoamericano, aspira a 10 estatuillas doradas, entre ellas, la de mejor película, mejor película extranjera, mejor actriz (Aparicio), mejor actriz de reparto (De Tavira) y mejor director. Los Oscar se entregarán el domingo 24 de febrero, sin anfitrión que comande la entrega.

Lista completa de ganadores del DGA:

Mejor debut en dirección

Bo Burnham, Eighth Grade

Mejor dirección en documental

Tim Wardle, Three Identical Strangers

Mejor dirección en drama

Adam McKay, Sucession ("Celebration")

Mejor dirección en comedia

Bill Hader, Barry ("Chapter One: Make Your Mark")

Mejor dirección en serie limitada o película hecha para televisión

Ben Stiller, Escape at Dannemora

Mejor dirección en programa de variedad

Don Roy King, Saturday Night Live ("Adam Driver; Kanye West")

Mejor dirección en programa de variedad, noticias y deportes

Louis J. Horvitz, The 60th Grammy Awards

Mejor dirección en reality

Russell Norman, T he Final Table ("Japan")

Mejor dirección en programa infantil

Jack Jameson, Sesame Street ("When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special")

Mejor director de publicidad del año

Spike Jonze