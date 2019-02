El periodista deportivo lamentó no poder acercarse al cementerio a dejarle una rosa a Soledad, quien falleció el 2 de julio de 2014 Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

"Nunca pensé que iba a ponerme tan feliz volver a casa, a menos de 8 días de dos operaciones tan complicadas. Ya estoy en mi sillón, mirando mi tele y rodeado de afecto. Gracias a todos. Ahora vamos por la recuperación definitiva", escribió hace unos días Tití Fernández, acompañando sus palabras con un video con el que confirmaba que había sido dado de alta del Sanatorio Mitre.

Fernández fue sometido a una cirugía cardiovascular mediante la cual le realizaron tres bypass por una obstrucción en las arterias, y fue documentando su progreso en las redes sociales.

Hace unas horas, el periodista también se expresó por esas vías para dejarle un emotivo mensaje a su fallecida hija Soledad, a quien todos los meses le lleva una rosa roja al cementerio, aunque esta vez no podrá hacerlo por consejo de los médicos. "Sole, hoy hace 55 meses que te fuiste y es la primera vez que no voy a ir a verte para llevarte tu rosa roja. Estoy mucho mejor. Si todo sigue así la semana que viene me dan el alta y voy a verte", escribió Fernández, compartiendo también una foto con su hija, bajo los hashtags #teamamos y #nuncatevamosaolvidar.

María Soledad Fernández murió a los 26 años en un accidente automovilístico, el miércoles 2 de julio de 2014, mientras se trasladaba junto a otros dos personas por la ruta de San Pablo a Belo Horizonte, en Brasil, donde estaba disfrutando del Mundial junto a su padre.