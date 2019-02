La cantante de los Pimpinela tomó partido por el padre de Anna Chiara Fuente: LA NACION

3 de febrero de 2019

A Lucía Galán se la involucró históricamente en la conflictiva relación entre Andrea Del Boca y el padre de su hija, Ricardo Biasotti, a raíz de un rumor que aseveraba que la cantante había sido pareja del asesor financiero poco antes de que él inicie un vínculo con la actriz. Como consecuencia de dichas especulaciones, y de las polémicas declaraciones de Anna Chiara Del Boca - quien aseguró que su progenitor la "despreciaba" a través de comentarios despectivos-, Galán fue consultada al respecto por el programa Confrontados y tomó partido de manera inmediata.

"Ya hablé muchas veces y aclaré muchas veces", empezó Lucía en su descargo, y luego fue más contundente. "Todo lo que dice Amalia Granata es verdad. Y yo no salí con Biasotti: lo vi dos veces en mi vida. Pero no quiero volver a hablar de este tema. Hay una chica menor, adolescente, en el medio, y ya bastante daño se le está haciendo", manifestó.

Los dichos de Amalia Granata

Hace unos días, la periodista, quien fuera pareja de Biasotti, salió en su defensa, completamente sorprendida por los dichos de Anna Chiara. "Ella expuso situaciones que puedo asegurar que no son ciertas. Yo nunca la vi a Anna Chiara porque había tanto conflicto que preferimos no sumarle uno más en ese momento, y que el padre tenga una novia iba a ser un problema para esa relación. Yo fui testigo de la lucha y el dolor por esa chica. Le hicieron la vida imposible. Cuando se veían era todo tan complicado, siempre había un conflicto para evitar el contacto y cuando lo había, [Andrea] llamaba todo el tiempo. Ya no sabía qué hacer para alejar al padre de la criatura", reveló Amalia en el programa Los ángeles de la mañana, donde también se expresó el propio Biasotti.

"Esa nota con esas fotos [de la revista Caras] es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. Qué mejor en esta época que vivimos que algo así, en contra del padre. Es muy triste ver a a tu hija por la que luchaste tanto en esta situación", se lamentaba el padre de Anna Chiara a través de unos audios de WhatsApp.