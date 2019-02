Expectativa en Estados Unidos: esta noche se juega en Atlanta el Super Bowl 2019 entre Los Ángeles Rams vs New England Patriots. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019 • 14:17

Noche de Super Bowl , de espectáculo, ostentación y polémicas. Los Angeles Rams se enfrentarán a los New England Patriots a partir de las 20.30, hora argentina, en el Mercedes- Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, que albergará el evento por tercera vez en la historia. El acontecimiento deportivo será televisado por ESPN y Fox Sports.

El Super Bowl 2019 congregará a más de 100 millones de espectadores frente a las pantallas, y en la cancha espera a más de 75.000 aficionados que han tenido que desembolsar al alrededor de 7.000 dólares por entrada, una cifra que rompe todos los récords en la historia deportiva de los Estados Unidos, por encima de la Serie Mundial de béisbol o las Finales de la NBA.

Los Patriotas irán por el sexto título en la era de Bill Belichick y podrían convertirse en los más ganadores de la historia junto a los Pittsburgh Steelers, que ya acumulan ese número de finales ganadas. Los Patriots vibrarán en su tercera participación consecutiva del equipo que lidera Tom Brady. Mientras que los Rams cuentan con una insultante juventud que podrían tomar a su favor para acabar con la hegemonía de sus rivales. Los angelinos también su as bajo la manga: Jared Goff.

Expectativa en Estados Unidos: esta noche se juega en Atlanta el Super Bowl 2019 entre Los Ángeles Rams vs New England Patriots. Fuente: AP

El que marca el camino en los Patriots

Tom Brady el voraz quarterback, buscará convertirse en el héroe de los New Englands cuando se vean las caras con los entrenados de Sean McVay. El legendario mariscal de campo también busca su sexto trofeo Vince Lombardi a sus 41 años, lo que lo situaría como el jugador más exitoso de todos los tiempos. Apodado como "The Greatest" (El más grande) disputará su noveno Super Bowl, más que cualquier otra franquicia que no sea New England (11). El esposo de la modelo brasileña Gisele Bündchen ha ganado cuatro veces el premio al MVP en la última instancia y ha sumado 18 pases de touchdown en sus últimas ocho finales.

New England Patriots y Los Angeles Rams se enfrentan en la gran final del Super Bowl 2019. Fuente: LA NACION - Crédito: @SuperBowl

Diecisiete años después de levantar la copa por primera vez, está "más motivado que nunca". "Clasificarse para el Super Bowl es difícil. Ganarlo es difícil. Soy consciente de la suerte que tengo por estar de nuevo en esta situación ya que nunca sabes si lo volverás a estar", dijo Brady, cuyo equipo cayó el año pasado 33-41 frente a los Philadelphia Eagles en esta misma ronda.

El amuleto de los Rams

Hinchas de Rams hacen cola frente al icónico Randys Donuts Inglewood: esta noche se juega el Super Bowl 2019 entre Los Ángeles Rams vs New England Patriots Fuente: AFP

Los chicos de Los Angeles, también tienen en quién poner todas sus fichas: su entrenador Sean McVay, que ha revolucionado todos los sistemas ofensivos de la liga a sus 33 años, con 33 menos que su homólogo de los Patriots, el histórico Bill Belichick. McVay tenía 30 cuando se hizo cargo de la dirección de los Rams, allá por septiembre 2017 cuando hizo su debut con una impresionante victoria ante Indianápolis Colts por 46-9.

Los angelinos también cuentan con Jared Goff, el quarterback de 24 años que ha permitido a su equipo anotar 32 touchdowns de pase, y el insaciable running back Todd Gurley, un peligro por sí mismo en el juego de carrera.

Fuentes: agencias