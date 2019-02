El gallo de O' genio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 4 de febrero de 2019

Durante un mediodía romano, en la Plaza Farnese, Lorenza Foschini, escritora nacida en Nápoles, autora de El abrigo de Proust y de Zoé. La princesa que hechizó a Bakunin, me contó mucho antes de escribir y publicar este último libro que estaba investigando la vida del matemático más importante y célebre de Italia, Renato Caccioppoli, uno de sus antepasados (1904-1958), emblema de la genial vitalidad, la locura creadora y el humor trágico de los napolitanos. El nombre de Caccioppoli no me era del todo desconocido porque, en 1992, se había estrenado la película Muerte de un matemático napolitano, de Mario Martone. No la había visto. Lo que me confió Foschini me apasionó.

En mayo del año pasado, encontré en una librería de París el relato Le coq de Renato Caccioppoli (El gallo de Renato Caccioppoli), del autor franco-italiano Jean Noël Schifano, publicado por Gallimard. Schifano cuenta que Caccioppoli ya era popular en Nápoles en la década de 1930. Se lo veía caminar con porte elegante por las calles; llevaba una corbata Marinella, la que se regalan los reyes y presidentes desde 1914. Al paso de Renato, sus conciudadanos lo señalaban de lejos y exclamaban en dialecto: "O' genio!". Era buen mozo, con un aura romántica, de un humor y un ingenio deslumbrantes. Tocaba el piano como un gran virtuoso. Además, lo rodeaba el prestigio revolucionario de ser nieto del anarquista Mijail Bakunin y sobrino de la hija de este, la química Maria Bakunin (Marussia). Como correspondía a sus ancestros, fue antifascista de la primera hora. Criticaba y se burlaba del Duce en público. Las autoridades fingían no enterarse porque Renato era famoso internacionalmente. Preferían atribuir sus desahogos al alcoholismo.

En 1938, Hitler visitó a Mussolini en Italia. Los compinches se pavonearon ante las multitudes en Roma, Florencia y, el 5 de mayo, en Nápoles. Antes de ese día, se recordó una vez más a los ciudadanos que le estaba vedado a la población masculina pasear a perros de pequeño tamaño con traílla porque ese detalle revelaba tendencias homosexuales. Si alguien contravenía la orden, sería llevado preso y la mascota, eliminada. Así como se lee. Caccioppoli tenía un perro, al que paseaba desafiante con y sin correa. Los napolitanos se preguntaron de inmediato qué haría "O' genio". Este, antes de la fecha fatal, salió a caminar por los lugares más concurridos de la ciudad acompañado por ¡un gallo! Que cacareaba. La mitad de los peatones aplaudía y se reía; la otra mitad se indignaba.

O' genio fue aún más allá. El 5 de mayo se abrió paso entre decenas de miles de fascistas y nazis cantando la Marsellesa, suprema afrenta al Cabezón y al Führer. Según Schifano, llegó frente al automóvil en el que se contoneaban ufanos los dos líderes y les zampó un sarcasmo en dialecto: "Sta verrenn' si for' chiove!" ("¡Están viendo si llueve!"). Lo que era una burla despectiva dirigida a la pareja narcisista y reducía a aquel dúo insolado a la categoría de imbéciles exhibicionistas. En aquella ocasión, Caccioppoli terminó en la cárcel, de donde lo sacó su tía, al afirmar que estaba loco. De la prisión pasó a un hospital psiquiátrico.

En los últimos años de su vida, O'genio tuvo una fuerte depresión. Su mujer, Sara Mancuso, lo había dejado. El alcohol se apoderó de su voluntad y su don de matemático se fue diluyendo. El 8 de mayo de 1959, Caccioppoli se suicidó con un tiro en sus habitaciones del Palazzo Cellamare.