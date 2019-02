Según la publicidad, la idea es que las mujeres tengan una mejor experiencia al usar calculadoras Crédito: Shutterstock

3 de febrero de 2019 • 13:52

En el último tiempo distintas marcas, con distintos grados de éxito, intentan derribar tabúes o asumir posiciones políticas para seducir a las nuevas generaciones que buscan una comunicación auténtica. Pero a veces las buenas intenciones no alcanzan y en época de redes sociales quienes cometen un traspié reciben el repudio de los usuarios.

Tal fue el caso de la tradicional compañía de calculadoras y relojes Casio, que el lunes pasado, compartió una publicidad de una línea de calculadoras rosas, vía su cuenta de Facebook Casio Calculators Global, con el siguiente mensaje: "Queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten perfectamente a sus entornos de trabajo a través de un óptimo de usabilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando a ustedes para que día a día brillen aún más en sus trabajos".

Y las respuestas no se hicieron esperar con cientos de comentarios en las redes sociales. "Al fin podremos hacer bien sumas y tener un carrera exitosa. Todo con la calculadora rosa. Gracias #CASIO", comentó una usuaria llamada Trizia Herrera. En tanto, otra llamada Flor Puñal señaló: "Ni igualdad salarial ni que termine el acoso, la experiencia en el entorno de trabajo mejora con una calculadora rosa. Gracias, Casio".

En tanto, Maru Regueiro twitteó: "La nueva calculadora de Casio rosa para mujeres ni siquiera es científica. Si no saca raíces ni calcula integrales no me sirve. Thank you, next".

Por el momento, la marca no se refirió a las reacciones en redes y mantiene la publicación en su perfil de Facebook.