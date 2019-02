Duhalde busca acercar extrapartidarios a la interna del peronismo alternativo

Duhalde y su esposa visitaron a Urtubey en Salta Fuente: Archivo

Se reunió con Espert y Olmedo, que quiere enfrentar a Massa, Urtubey, Pichetto y, eventualmente, Lavagna

Con el objetivo de romper la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo, el expresidente Eduardo Duhalde , que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Lavagna , busca sumar a la alianza Alternativa Federal a otros precandidatos presidenciales como el diputado Alfredo Olmedo , de Salta Somos Todos, y el economista José Luis Espert.

El objetivo es conformar un frente electoral amplio que defina a su candidato a presidente en elecciones primarias abiertas (PASO) entre Lavagna, que todavía no aceptó competir, Olmedo, Espert, y los peronistas Juan Manuel Urtubey , Sergio Massa y Miguel Pichetto .

Si bien Lavagna mantiene el misterio sobre su candidatura, cerca de Duhalde aseguran que es probable que el exministro de Economía se lance como candidato este mes o el próximo. La búsqueda de nuevos nombres tiene el visto bueno de Lavagna, de Massa y de Urtubey.

Los allegados a Urtubey, gobernador de Salta, dijeron a LA NACION que "en principio estamos de acuerdo, pero habrá que ver si a ellos o a otro que quieran competir les parece bien". Massa no contestó la consulta pero había dejado trascender que aceptaría nuevos nombres.

El otro dato clave es que Duhalde y Lavagna propondrán, en caso de que el economista se lance a la carrera electoral, conformar "un gobierno de unidad nacional" que tenga como eje "un acuerdo nacional económico y social".

"Pero a ese acuerdo no tendrá que convocarlo el Presidente, porque ello puede condicionar a quienes concurran y se politizaría inevitablemente. Tiene que ser convocado por las Iglesia católica, las evangélicas y los credos religiosos, tanto los judíos y musulmanes", dijo Duhalde a LA NACION. Sería una reedición del Diálogo Argentino que diseñó cuando era presidente en 2002.

Sería una señal de acercamiento a sectores cristianos del peronismo del interior y de Olmedo, que se presenta como un ferviente evangélico. Duhalde también se reunió con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que manifestó dos veces su impulso a la candidatura presidencial de Lavagna.

De hecho, Lavagna vería con muy buenos ojos que Lifschitz sea su candidato a vicepresidente.

En medio de estos escarceos, Duhalde invitó el martes último a almorzar a Olmedo y conversaron sobre un posible armado electoral común junto con Lavagna. El objetivo que se plantearon ambos es llegar a la segunda vuelta, ya sea contra Macri o contra Cristina Kirchner.

Según las encuestas, hoy las figuras presidenciables con mayor intención de voto son Macri y Cristina Kirchner, que rondan el 30% cada uno. Ese número sería el objetivo de Alternativa Federal para llegar a la segunda vuelta. Parece una meta difícil, pero creen que existe un margen para otra opción.

Tanto los allegados a Duhalde como a Olmedo confirmaron que fue un "muy buen almuerzo en el que se habló mucho de política". Olmedo le confirmó que quería competir en las PASO presidenciales y Duhalde le propuso evaluar también "no descuidar la provincia de Salta", que la provincia de origen de Olmedo.

Sobre si estaría dispuesto a aliarse con Lavagna, Massa y Urtubey, Olmedo dijo a LA NACION: "No tengo ningún problema, al país hay que sacarlo adelante entre todos, hay que juntarse y poner todo sobre la mesa". Días antes, Duhalde se había reunido con Espert, pero ese encuentro fue más formal.

Hablaron de política, de economía e intercambiaron sus libros. No quedaron en trabajar juntos, por ahora. Espert señaló: "Dialogo con todos los que me llaman pero no hay miras de ninguna alianza ni internas con nadie. Yo tengo un proyecto, cambiar el país, haciendo la inversa del último siglo".

Espert sostiene la necesidad de un fuerte ajuste fiscal que incluiría el despido de miles de agentes del Estado, mientras que los peronistas reconocen la necesidad de un recorte del gasto pero quieren estudiar otras alternativas, aunque también podrían aplicar algunos despidos.

Para formar consenso en estas políticas es que Duhalde imagina un escenario de acuerdos entre sectores religiosos, políticos, económicos y sociales. Con esos consensos se buscaría alinear al resto de las fuerzas parlamentarias en las políticas de fondo. Para ello, Lavagna está de acuerdo con conformar una alianza con diversas fuerzas políticas que le confiera una base de sustentación susceptible de buscar otras alianzas una vez llegado al poder.