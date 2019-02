En el radar: una recorrida nocturna por presentaciones y shows

Héli tocó la semana pasada en Bebop Club, San Telmo Fuente: LA NACION

1-En San Telmo: Héli

Héli pide palmas. Y el puñado de personas que se acercaron a escucharla a Bebop Club (Moreno 364) responde sin dudarlo. No tienen demasiada opción, el carisma de la nacida en Río de Janeiro es irresistible. Sea acompañada por Ariel Vergara en guitarra y Sergio López en percusión, o en sus pequeños momentos en solitario ("Así puedo tener más libertad", bromea), su recorrido por la música popular brasilera es ágil y preciso. Su suerte de bossa con swing tuvo el miércoles en "Más que nada" uno de los puntos más altos de la noche. Ella cantando con una sonrisa y bailando sin pararse de la silla, el público tarareando ese estribillo reconfortante. Desde su tierra natal a cantar en los clubes parisinos a este subsuelo en San Telmo. La alegría no será solo brasileña, como supo cantar Charly García, pero desde allí parece ser distribuida al resto del mundo.

2-Ciclo Open Folk en Palermo

Tres canciones para dejarlo todo. Como todos los martes y con entrada gratuita, por el ciclo Open Folk (El Universal Espacio Cultural, Soria 4940) desfilan alrededor de una docena de cantautores que suben a un escenario ambientado a la sur del Mississippi para ofrecer un micro repertorio y dejarle la posta a un colega. Dinámico y ecléctico. El martes pasado, se pudo ver sobre la recta final a Fede Petro, uno de los creadores del evento, versionando a The Band (aquella mítica banda que acompañó a Bob Dylan y luego tuvo su carrera por separado) y de ahí saltar con total normalidad a "How Deep is Your Love", de Bee Gees en plan fogón. En seguida, Nuria Dut se valió primero de la compañía de Juanita Fresca para la esperanzadora "Ruego" y más tarde de un armoniquista (simplemente presentado como "Charly") para completar un recorrido por composiciones propias, de corte intimista pero no por eso monótono. Ya cerca de la medianoche, Steven Voser cerró con una suerte de folk lo-fi. Como para irse susurrando bajo una tormenta en sepia.

3-Acústicos en el jardín

De una versión de "Promesas sobre el bidet" a un tema dedicado a Cory Henry, la promesa millennial del gospel. El dúo Roto y Descosido (Sebastián Briganti en batería y Facundo Canosa en teclado) ofreció una muestra de jazz contundente y moderno que finalizó a puro hip hop cuando se sumó en voces el MC patagónico Javier Ortega, que cerró a puro amor y protesta con un homenaje libre a Queen Latifah. Minutos más tarde, Carolina Pacheco pasó de cantar acompañada de su guitarra ("Esta se llama ?Ven a mí' y es una de las canciones más emo que hice", contó) a concluir pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito y la libertad de los cuerpos en un spoken word furioso con pistas de fondo ("Hacia la hoguera"). El contexto no podía ser mejor para las noches de verano: el ciclo se extenderá de jueves a domingo durante todo febrero en el jardín del Auditorio Belgrano, con entrada gratuita y patio de comidas.

4-Ciclo Indie Fuertes

Marttein tiene 18 años y una seguridad sobre el escenario que intimida. De negro, como una drag queen reducida a sus elementos básicos, su set fue pura intensidad. Cantó, gritó y desgarró el micrófono sobre bases industriales que bordearon el noise. Durante poco más de media hora, se entregó por completo a la performance, un soliloquio desde un sótano que quedó como único resquicio vivo en un futuro posapocalíptico. En el extremo cromático opuesto, Ritualfir3 fue puro color. Una mezcla de Mercedes Sosa con Skrillex que terminó con "Nunca me faltes", de antonio Ríos, en versión grime. Y de allí a Coghlan (el alias de Eugenio García Carlés) para que la noche termine entre el post reggaetón y el folktronic tan cercano a Animal Collective como a Juana Molina. Sintetizadores, autotune y melodías pop. En el Lado B de Niceto, el ciclo Indie Fuertes volvió a dar muestras de su poder de curaduría: a la búsqueda de los sonidos que buscan emerger desde lo profundo del algoritmo.