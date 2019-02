Luciano Cáceres dirige dos obras en Mar del Plata

Famoso por sus papeles en TV, tiene gran prestigio como director Fuente: LA NACION

MAR DEL PLATA.- Y un día, sin esperarlo, llega el diluvio o el portón de hierro cae sobre la rodilla de Luciano Cáceres . No lo imaginaba, pero le pasó cuando grababa la última escena de la serie El mundo de Mateo, de Mariano Hueter (para Cablevisión Flow). Una tonelada que le provocó rotura de ligamentos cruzados y meniscos, algo mucho más común entre los futbolistas que entre actores. Terminó de grabar y, a los diez días, se operó del accidente laboral.

"Fue un susto y por algo pasan las cosas, te das cuenta de que muy rápido puede cambiar todo. Ahora voy despacio, para poder correr pasarán ocho meses", dice el actor y director a cargo de dos obras en el Auditorium de Mar del Plata: la comedia de Gonzalo Demaría 40 días y 40 noches, el tiempo bíblico que dura el diluvio anunciado para Leonor Manso, Pablo Alarcón, Joaquín Berthold, Juana Viale e Iván Muñoz; y la reposición de El ardor, de Alfredo Staffolani, con la que había debutado el verano pasado en la misma sala y donde también protagoniza junto con Viale, Berthold y Santiago Magariños. No es casualidad que repita equipos de trabajo, que haga una elección "de familia" con la que recorrer la ruta. Esta es la cuarta obra de Demaría que dirige y también es la cuarta en que dirige a Manso (4.48 Psicosis, El cordero de ojos azules y Esposas de dictadores).

"Gonzalo escribió 40 días y 40 noches para Leonor, hace años. La presentamos en varios lados, no salía y por algo pasan las cosas, cuando el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia me pidió otro espectáculo, lo ofrecí y acá estamos con esta propuesta. Sé que en Mar del Plata suele haber otro tipo de comedias, no digo que esté bien ni mal, son géneros. En este caso, ninguna de las dos están digeridas de antemano, requieren un espectador activo, que vaya descubriendo lo que pasa", explica el director.

No sabe si este año actuará en televisión. Por el momento, siente que con estos dos compromisos teatrales "le estalla la cabeza".

"Actúo desde los once años y a los veinte empecé a dirigir, tengo la certeza de que es un oficio como trabajar la madera y saber sobre eso: por eso estrené a Sarah Kane y René Pollesch, autores muy importantes en el mundo, pero que acá no se conocían, ahora sí, hace rato. Y hacer tele y estar más expuesto, sirvió para que mucha gente que nunca había ido al teatro, lo haga porque me conocía de una tira. Como pasó con Graduados, en Telefe, y Macbeth, que hacía al mismo tiempo en el San Martín. He hecho galanes también, es oficio, repito, aunque me gustan más los malos porque son los que llevan la acción mientras que los buenos la reciben como el buenazo que hacía en Señores papis", dice Cáceres, con ejemplos para todo a los casi 42 años y más de la mitad en un escenario. O, siempre lo cuenta, desde que fue gestado en un teatro por sus padres.

Entre tantos papeles asumidos, también integró el elenco de la tira Patito feo durante dos años y fue invitado a las funciones en el Gran Rex pero no participó de las giras. Estuvo muy en contacto con los chicos y chicas, su crecimiento y evolución, porque interpretaba al encargado del colegio. Nunca, dice, pudo imaginar algo como lo sucedido con Thelma Fardin y su denuncia contra Juan Darthés. "Es terrible. Es muy importante que las compañeras actrices se agrupen, no solo por lo de ahora sino por lo que fue y lo que se viene. En mi caso, aunque me crie con mucha libertad y mis padres se amaban mucho, reconozco que había una energía masculina dominante, eso es innegable, y esos mandatos hoy están cuestionados, los adolescentes encaran las cosas de otra manera. Avanzamos mucho en ser tolerantes y no naturalizar el maltrato".