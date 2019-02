Grupo de contacto sobre Venezuela se reunirá por primera vez en Montevideo

El objetivo del Grupo de Contacto sobre Venezuela es contribuir a crear las condiciones para la celebración de elecciones libre en el país Fuente: Reuters

Uruguay y la Unión Europea serán anfitriones este jueves 7 de febrero de la reunión inaugural del Grupo de Contacto internacional sobre Venezuela en Montevideo. El encuentro a "nivel ministerial" fue anunciado hoy por la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez .

El grupo, que trabajará durante 90 días, reunirá a la UE y a ochos Estados miembro -Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido- y a cuatro países de la región -Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay-.

El 31 de enero, la UE decidió proceder, junto a algunos países de América Latina, con la institución de ese Grupo de Contacto internacional sobre Venezuela. El objetivo es contribuir a crear las condiciones para que surja un proceso político y pacífico, que les permita a los venezolanos determinar su propio futuro a través de elecciones libres, transparentes y creíbles, en línea con la Constitución del país. Ese mismo día, el Parlamento Europeo reconoció como presidente de Venezuela al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó-quien se había autoproclamado como presidente interino del país-, en una resolución apoyada por la mayoría de la cámara y sus cuatro principales partidos.

Los países de la Unión Europea están muy divididos al respecto. Austria, Grecia, Luxemburgo e Italia no reconocen a Guaidó. Mientras tanto, Alemania, España, Francia, Portugal, Holanda y Reino Unido dieron un ultimátum, que expira hoy, para que el presidente en ejercicio de Venezuela, Nicolás Maduro , anuncie una nueva elección presidencial. Si no cumple con esa exigencia, reconocerán a Juan Guaidó como presidente del país.

El gobierno español hará efectivo el lunes el reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela y no se descarta que presente sus primeras propuestas para ayudar a la transición política del país, adelantaron hoy fuentes del Ejecutivo al diario El Mundo.

Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau, calificó de "farsa" la propuesta de Maduro de convocar elecciones legislativas anticipadas. El mandatario venezolano en ejercicio, había propuesto ayer celebrar elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional -controlada por la oposición y liderada por Guaidó- en un intento por deshacerse de la oposición que intenta utilizar su control de la legislatura para desafiar al gobierno. La ministra francesa también ratificó el pedido de una elección presidencial, sin la cual su gobierno reconocerá a Guaidó.

"El ultimátum vence esta noche. Si antes Maduro no se compromete a organizar elecciones presidenciales consideraremos que Guaidó es legítimo para organizarlas en su lugar y lo consideraremos presidente interino hasta el desarrollo de elecciones legítimas", afirmó.

"La elección de Maduro en marzo pasado fue una farsa, una elección de ficción", dijo Loiseau.

El titular del Europarlamento, Antonio Tajani, criticó hoy la posición de Italia , que no es favorable a la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela.

"El veto italiano frena a Europa en tomar una decisión en favor de la democracia", dijo hoy Tajani en declaraciones al noticiero TG5. "El Parlamento Europeo se pronunció por parte de los italianos que viven allí, que se lo piden. Algo que el gobierno italiano no hizo pronunciándose a favor de un feroz dictador, antiguo comunista que hambrea al pueblo", sostuvo sobre Maduro.

Tajani no le perdona al gobierno italiano que se haya abstenido en la votación del Parlamento de Estrasburgo sobre la moción aprobada de reconocer a Guaidó como el presidente interino de la nación sudamericana.

"No aceptamos ultimátums de nadie"

"No aceptamos ultimátums de nadie", repitió Nicolás Maduro, en una entrevista hoy concedida a una cadena de televisión española. "Es como si yo le dijera a la UE: 'Le doy siete días para reconocer la República de Catalunia, o si no, vamos a tomar medidas'. La política internacional no puede basarse en ultimátums", sostuvo el mandatario en referencia al plazo impuesto por la Unión Europea, que vence esta noche, para que convoque a elecciones presidenciales anticipadas.

Ante la pregunta de si concretará ese pedido, el mandatario respondió que "lo que está necesitando Venezuela es una renovación del Parlamento".

Agregó que "las elecciones presidenciales se hicieron el 20 de mayo" pasado, que lo llevaron a iniciar su segundo mandato.

En la entrevista, Maduro respondió sobre su reciente orden, la semana pasada, de crear 50.000 unidades populares de defensa y la posibilidad de que ello provoque una guerra civil en el país sudamericano. "Es el pueblo, organizado como miliciano, en su barrio, en su fábrica, en la universidad. En los distintos espacios. Son cuerpos de combatientes", expresó el mandatario y explicó que esos ciudadanos "tienen acceso al sistema de armas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas" y que "tienen entrenamiento militar".

"El pueblo está armado desde el punto de vista profesional, institucional, constitucional. En caso de un conflicto local, regional o nacional, el pueblo sabe adonde ir, qué hacer, cómo defender", agregó Maduro.

"La opción militar está sobre la mesa de Donald Trump ¿Qué debe hacer un país? ¿Rendirse? Si quieres la paz, dice un adagio, prepárate para la guerra. A mí me gusta decirlo de otra forma: Si quieres la paz, prepárate para defenderla", concluyó el líder venezolano.

