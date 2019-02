Negri y Baldassi anunciaron la fórmula para competir con Mestre

Fuente: Archivo

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019

CORDOBA. - El radical Mario Negri y Héctor Baldassi, del PRO, oficializaron su decisión de competir juntos como fórmula en la interna cordobesa de Cambiemos de marzo; para enfrentar al actual intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. Hay un tercer representante de la UCR (sector alfonsinista) anotado en la contienda, Dante Rossi.

"Hacemos un llamado y persistiremos hasta el último momento posible para llegar a un acuerdo entre todos los dirigentes y espacios que conforman Cambiemos. De no ser así, participaremos juntos en la interna abierta prevista para el próximo 17 de marzo, siempre y cuando se realice con reglas claras y absoluta transparencia", expresaron Negri y Baldassi en el comunicado donde dieron a conocer la fórmula.

Desde la Casa Rosada insisten en que "no hay favoritismos" entre los candidatos. "Ni (Marcos) Peña ni (Rogelio) Frigerio van a meterse; van a buscar que entre los actores acuerden", afirmó a LA NACION un vocero de los ministros. Hasta ahora todos los intentos resultaron un fracaso. La clave de la disputa está en la UCR, entre Negri y Mestre.

Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo nacional, admitió en declaraciones a La Voz del Interior que el presidente Mauricio Macri les pidió que "forzáramos un acuerdo". "Creemos que debe resolverlo la dirigencia de Cambiemos (provincial)", agregó.

Ante la Justicia Electoral de Córdoba el PRO todavía no firmó la alianza Cambiemos; sí lo hicieron la UCR y el Frente Cívico que lidera Luis Juez, quien es precandidato a intendente. Desde el mestrismo aseguran que el PRO "orgánico" los acompaña y se muestran en fotos juntos; apuntan que Baldassi quedó "solo" con Negri.

Más allá de los dichos públicos desde la Rosada sobre la inexistencia de "preferencias", lo cierto es que el vínculo entre Negri y Macri es mucho más cercano y aceitado que el que tiene con Mestre. De hecho, al radical desde su partido se le suele advertir que trabaja más para el PRO que para la UCR.

El comunicado de Negri y Baldassi incluye un párrafo que parece dirigido a su adversario directo en la interna: "Se necesita una actitud amplia y generosa, capaz de entender que lo que está en juego es el futuro de Córdoba, no el de ningún dirigente en particular".

Para los mestristas se "vienen días decisivos". Hace una semana lanzó una iniciativa en una visita a la ciudad de San Francisco, la de ir con una fórmula radical: "Propongo que si hay intransigencia y no logramos ponernos de acuerdo, porque nadie se quiere bajar y todos quieren ser candidatos, que vayamos a una interna. Si me toca ganar, conduzco la fórmula y, si me toca perder, seré vicegobernador, no se me va a caer nada".

Enero fue un mes con cruces de llamadas telefónicas entre los distintos sectores; pero se prevé que en los próximos días haya reuniones. Quedan 43 días para la fecha fijada para la interna.