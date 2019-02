Muñeca Rusa, una de las novedades de Netflix para este mes

Si algo dejó en claro el pasado mes de enero es que con las altas temperaturas que pueden haber en la Argentina en verano, ya no basta con irse de vacaciones a sitios remotos o ir a meterse al mar o disfrutar las sierras. Ahora hay que encerrarse con aire acondicionado, un aparato de televisión, cable y conexión a WIFI. Por fortuna, el segundo mes de 2019 trae muchas series estreno y el regreso de algunos títulos que van camino a ser clásicos. Si el calor vuelve a azotar nuestros días, es muy variado el menú de dramas, comedias y superproducciones para soportar el agobio.

ESTRENOS

Killing Eve: peligrosa obsesión

Considerada una de las series más importantes del momento, este drama de acción gira alrededor de dos mujeres, una que sueña con ser una espía y otra que es una asesina implacable. El cruce de sus caminos tendrá resultados impredecibles y vuelve a cada episodio una sorpresa. Killing Eve se puede ver cada domingo a las 23 por Paramount Channel y al día siguiente estará el capítulo disponible en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Muñeca Rusa: todo vuelve a empezar (otra vez y otra vez)

Nadia (en la piel de Natasha Lyonne, la gran Nicky en Orange is the New Black ) vive una vida soñada por muchos, con fiestas, drogas y descontrol. que la llevan a la muerte. Pero ése no es el final, ya que vuelve a despertar donde todo comenzó para tener una nueva chance pero no importa lo que haga, siempre termina muriendo. ¿existiría la manera de ganarle a este eterno y cruel Día de la Marmota? La primera temporada de Muñeca Rusa ya se encuentra disponible en Netflix

Wanted: mujeres en fuga

Cuando son acusadas de un asesinato que no cometieron, dos mujeres australianas que no se conocen deben huir y lo hacen en el primer auto que encuentran. Lo que no saben es que el vehículo está lleno de dinero, lo que complicará aún más las cosas con las autoridades. DirectTV Play pondrá en pantalla nuevos episodios de Wanted cada lunes de febrero.

Opa Popa Dupa: Aprendiendo con famosos

De la mano de invitados como Benjamín Vicuña , Adrián Suar , Martín Bossi, Nico Vázquez, Jorge Lanata, Diego Ramos y Julián Serrano , la nueva apuesta de Nat Geo Kids busca que los más chicos aprendan, a través del humor y la música, temáticas basadas en el cuidado del medio ambiente, ciencia, tecnología, espacio, física y química, entre otros. Todo, con títeres y mucho humor. Opa Popa Dupa se puede disfrutar de lunes a viernes a las 15 por Nat Geo Kids o en su canal de YouTube

Patrick Melrose: en el nombre del padre

En esta miniserie de 5 episodios, el ascendente Benedict Cumberbatch se pone en la piel de un joven londinense que en 1982 se entera que su padre murió en Nueva York y debe tomarse un avión para traer el cuerpo. La noticia le trae recuerdos de su difícil infancia en la Francia de los 60, que le dejaron muchos traumas y lo condujeron a numerosas adicciones. Pronto, nuestro protagonista descubrirá que hay muchos secretos en su familia que determinaron quién es él hoy. Patrick Melrose debuta el 4 de febrero a las 21 con nuevos episodios cada lunes por Directv Play

Viajes con sabor. Ibiza: mucho más que fiestas

Aunque para muchos es sinónimo de playa y descontrol, Ibiza también tiene una oferta gastronómica amplia y diversa. Esta flamante serie invita a descubrir la ciudad a partir de sus productos frescos y materias primas, sin dejar de lado los paisajes. Viajes con sabor: Ibiza llega a la pantalla de El Gourmet el 6 de febrero a las 14.30 y tendrá nuevos episodios cada miércoles, con repeticiones ese mismo día a las 18.30

Coop y Cami: estrellas de la web

Cooper y Cameron Wrather son dos hermanos adolescentes que protagonizan su propio ciclo web, "¿Qué prefieren?", en donde realizan retos y desafíos poco convencionales de acuerdo a lo que le dictan sus seguidores mediante votaciones. Para realizar estas tareas, muchas veces necesitan la ayuda de toda su familia, que pronto descubre lo que es la fama digital, tanto en su costado luminoso como con sus problemas. Coop y Cami debuta el 9 de febrero con estrenos los sábados a las 19 por Disney Channel.

Unforgotten: asuntos por resolver

La muerte no siempre es el final: cinco años más tarde de ser asesinado por el misterioso "Carnicero de medianoche", un inspector de policía regresa de su muerte y toma prestado el cuerpo de un compañero para terminar con su trabajo. Para poder lograrlo deberá apelar a una de sus hijas y a Enlace, un ser sobrenatural que lo acompaña en el tránsito entre esta vida y el más allá. Unforgotten se estrena el lunes 11 a las 22 por la señal Film and Arts y cada capítulo estará disponible al día siguiente en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD

The Umbrella Academy: más y más superhéroes

Algunos embarazos sí que son raros: en 1989 nacieron 43 niños de madres que no tenían señales previas de estar en cinta. Ese grupo de niños, que comenzó a demostrar habilidad supra humanas, fue reclutado en una academia en la que pudieron entender sus capacidades y dominarlas. Pero con el tiempo todos se distancian hasta que la muerte del fundador de ese sitio es asesinado y todos quieren saber qué pasó. La primera temporada de The Umbrella Academy estará disponible en Netflix desde el 15 de febrero

La fiesta: buscando al culpable

En medio una de las fiestas más importantes y lujosas del año de Brasil -con invitados que incluyen a celebridades, empresarios y personas del poder- aparece un cuerpo flotando en la pileta. Lo que es una celebración se convierte, rápidamente, en una búsqueda frenética del asesino. La fiesta debuta el día 20 a las 23 por la señal A3 series, con nuevos capítulos los días miércoles. Al día siguiente se podrán ver los episodios en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Go! Vive a tu manera: Música y sueños

Rodeada de mucha expectativa y creada por los responsables de varios éxitos juveniles que conquistaron el continente, la primera novela infanto juvenil musical de Netflix se centra en Mía, una chica talentosa que consigue una beca en la Academia Saint Mary para perfeccionarse en arte. Allí encontrará amigos, algunos enemigas y al amor de su vida. Los quince episodios de la primera temporada de Go! Vive a tu manera podrán verse en Netflix a partir del 22 de febrero.

NUEVAS TEMPORADAS

La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales

La versión más popular de la perenne franquicia La Ley y el Orden se centra en los crímenes más complejos de la ciudad de Nueva York, de la mano del detective Elliot Stabler, un veterano de la unidad que lo ha visto todo, y a su socia, Olivia Benson cuyo pasado es la razón por la que se unió a la unidad, pero su futuro es por lo que se queda. En esta nueva temporada, habrá casos de abuso de ancianos, incesto y trata de niños. El cuarto año de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales se podrá ver durante febrero de lunes a viernes a las 21 por la señal Fox Life

Andi Mack: Creciendo con cariño

No todas las familias son fáciles: a los 13 años Andi descubre que quien creía que era su hermana mayor en realidad es su madre En esta nueva temporada, Andi comienza a tener más confianza en sí mismo, mientras intenta mantener el equilibro en el vínculo con sus amigas Jonah, Buffy y Cyrus, en donde amistad y amor a veces se confunden. Además, intentará consolidar el cariño con sus "nuevos" padres, Bex y Bowie. El tercer año de Andi Mack se podrá ver los viernes a las 18:30.

El pan nuestro de cada día: ¡a amasar!

No hay una única manera de hacer pan: el maestro Juan Manuel Herrera vuelve con muchas más recetas para compartir, incluyendo grisines y galletas malteadas, además de facturas alemanas y brioche de chocolate. La segunda temporada de El pan nuestro de cada día se puede ver en la señal El Gourmet de lunes a viernes a las 16.30

Hijos de su madre: la sangre no es agua

Los cómicos mexicanos Mascabrothers buscan conquistar a América Latina con una ficción en donde interpretan a dos hermanos con modos muy opuestos de ver la vida que deben convivir en una misma casa, mientras tratan de adaptarse a un familia perfectamente disfuncional. La primera temporada fue un éxito en varios países y ahora van por más. El segundo año de Hijos de su madre se puede disfrutar completo en la plataforma de streaming Claro Video.

Strike Back: un nuevo orden mundial

Basada en el libro homónimo de Chris Ryan, esta serie de suspenso y acción comienza con un avión ruso que se estrella en el mar del sur de China, lo que desata una ola de especulaciones y sospechas. Para entender qué sucedió un grupo de élite es enviado a investigar el caso pero terminan descubriendo una conspiración que amenaza con llevar el mundo al borde de un conflicto global. El sexto año de Strike Back se podrá ver los sábados a los lunes a las 21 por la señal Max Prime.

Doctora Juguetes: Aprender jugando

¡Olvídense de Dr. House o de los médicos de Grey's Anatomy! Una niña de seis años es la doctora más famosa de la pantalla chica. Con su estetoscopio mágico, ella atiende a sus muñecos de peluches, que cobran vida y le cuentan sus dolencias. Además de curarlos, le queda tiempo para cantar. La nueva temporada de Doctora Juguetes debuta en Disney Junior el 5 de febrero a las 20, con nuevos episodios cada sábado

One Day At A Time: No hay nada más lindo que la familia unida

Pocos creían en el regreso de esta sitcom de los 70 cuando Netflix anunció que iba a resucitarla Y, sin embargo, se terminó convirtiendo en una de las ficciones que mejor refleja la cotidianeidad de las familias latinas en los Estados Unidos, tocando con humor pero rigurosidad temas como la discriminación, las enfermedades psiquiátricas y la homofobia. La tercera temporada de One Day At A Time estará disponible de manera completa desde el 8 de febrero en Netflix.

El garaje de Jay Leno: pasión por los fierros

Bajo la irresistible premisa de unir algunos de los automóviles más importantes del siglo XX con grandes estrellas del cine y la TV, el programa de Jay Leno sigue creciendo en audiencia y en ambición. En esta nueva temporada recibirá a Arnold Schwarzenegger , Tim Allen, Jamie Foxx, Billy Crystal y Chris Evans , entre otros, para compartir la pasión por algunas verdaderas joyas de los motores de los Estados Unidos. El cuarto año de El garaje de Jay Leno se puede ver desde el 8 de febrero, los viernes a las 20 por la señal History Channel.

The Walking Dead: una nueva era, los mismos zombies

Mientras se acerca a su temporada número 10, The Walking Dead decidió mover un poco las fichas y r efrescar la trama. Rick falleció y la trama saltó varios años, en los que Alexandria, Hilltop y The Kingdom se separaron y aumentaron sus diferencias. Pero regresan los susurradores, quienes se cosen la piel de los muertos para poder manejar las hordas a su antojo. La segunda parte de la novena temporada de The Walking Dead arranca el 10 de febrero a las 23.30 por Fox Premium Series, repita el lunes 11 a las 22 por Canal Fox y estará disponible cada martes en On Demand de Flow y en Canal 1 de Cablevisión HD

Velvet Colección: Drama a la moda

Luego de que Velvet enamorara a millones de televidentes a ambos lados de Atlántico, su spin off trata de mantener la vara alta con sólidas actuaciones, una recreación perfecta de época y mostrar la belleza de la Barcelona de la década del 60. En su segunda temporada, habrá más amores cruzados y secretos que saldrán a la luz entre hilos y costuras. Coincidencia o no, el nuevo año de Velvet Colección se podrá disfrutar en Netflix desde el 14 de febrero, día de los enamorados.

Chumel con Chumel: risas mexicanas para la realidad latinoamericana

El primer Late Night Show de HBO realizado en la región es todo un éxito y regresa con una cuarta temporada. Los vericuetos de la política latinoamericana y su vínculo con los Estados Unidos de Trump le dieron mucha tela para cortar a Chumel, quien promete estar más afilado que nunca. Chumel con Chumel se podrá ver desde el 15 de febrero, todos los viernes a las 23 por HBO

Hombres de montaña: ser fuertes para sobrevivir

Además de increíbles metrópolis y ciudades, el territorio de Estados Unidos ofrece kilómetros y kilómetros de terrenos salvajes y poco explorados. Esta serie muestra a aquellos que deciden abandonar la civilización para vivir de la caza y la pesca para mantener a sus familias. Esta temporada se centra en un grupo de hombres combate el frío en un recorrido desde los Apalaches hasta Alaska. El séptimo año de Hombres de montaña se podrá ver desde el 20 de febrero los miércoles a las 21 por History Channel

The Voice: la voz que nunca se calla

Cuando un ciclo se acerca a los 20 años de vida, no le quedan muchas opciones más que aggionarse y cambiar. En este caso The Voice regresa con un nuevo jurado, nada menos que John Legend, para seguir buscando al mejor cantante novato de los Estados Unidos, que se alzará con 100 mil dólares y un contrato discográfico. La decimosexta temporada de The Voice -que mantiene como jurados a Blake Shelton, Adam Levine y Kelly Clarkson - llega a Canal Sony el 28 de febrero, con nuevos episodios cada jueves a las 22.