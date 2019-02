Adam Levine, cantante de Maroon 5, junto con Big Boi durante el show del entretiempo del Super Bowl LIII Fuente: Reuters

Se juega la final de la NFL , la final del Super Bowl . El partido entre New England y Los Ángeles Rams , la revelación. Pero más allá del aspecto deportivo, los ojos del mundo se posaron en el show del entretiempo, el "half time show". Siempre el Super Bowl se caracterizó por desplegar un espectáculo de máximo nivel, con luces, artistas reconocidos, efectos especiales, y este año no es la excepción.

El "half time show" incluyó a la banda de rock-pop californiana Maroon 5, Travis Scott y Big Boi como los artistas elegidos para entretener al público y a los fanáticos que siguieron la final por televisión. Ellos fueron quienes aceptaron la propuesta para formar parte de este evento millonario, luego de los rechazos de Rihanna y Cardi B, que habían sido elegidas en primer lugar, pero rechazaron la oferta en solidaridad con Colin Kaepernick, el quarterback segregado por la NFL por realizar protestas contra la discriminación racial durante la ejecución del himnoestadounidense.

El show incluyó una participación de Bob Esponja, en homenaje a su creador Stephen Hillenburg, que falleció en noviembre del año pasado. El popular cartoon apareció en medio del show de Maroon 5 y dio pie a la entrada de Travis Scott en el escenario. Marron 5 interpretó sus éxitos Girls Like You, She Will Be Loved, Sugar y Moves Like Jagger.

Pero lejos de desaprovechar la oportunidad, la organización apostó fuerte con un show de mucho colorido. Durante los últimos años, algunos de los grandes artistas que participaron fueron: Justin Timberlake, The Tennessee Kids, y la University of Minnesota Marching Band (2018); Lady Gaga (2017), Coldplay, Mark Ronson con Bruno Mars y Beyonce (2016), Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott (2015), Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014), y Beyonce (2013). Además en 2006 estuvieron los Rolling Stones y en 2005, Paul McCartney.

Más temprano, antes del partido, la entonación del himno estadounidense estuvo a cargo de Gladys Knight, la artista de 74 años y oriunda de Atlanta, ganadora de siete premios Grammy.

